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(Özel) Kağıt toplayıcısı anneye çocuğundan yürek ısıtan yardım
Pendik’te kâğıt toplayarak geçimini sağlayan bir kadın arabayı çekemeyince yardım çocuğundan geldi. Çocuk annesinin çektiği arabayı arkadan iterek annesine destek oldu. Yürekleri ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genel 12.01.2021, 10:42
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Pendik’te kâğıt toplayarak geçimini sağlayan bir kadın arabayı çekemeyince yardım çocuğundan geldi. Çocuk annesinin çektiği arabayı arkadan iterek annesine destek oldu. Yürekleri ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te yaşandı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir kadın kağıt topladığı arabayı ağır olması sebebiyle çekemedi. Arabayı çekemeyen kadına yardım çocuğundan geldi. Çocuk arabayı çekemeyen annesine yardım etmek için arabayı itmeye başladı. Anne ile çocuk birlikte kağıt arabasını çekerek oradan ayrıldı. O iç ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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