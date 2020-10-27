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(Özel) Kadıköy’de omuz omuza korona virüs dansı

KADIKÖY'DE BİR DANS OKULUNDA SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARININ ÖNEMSENMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Genel 27.10.2020, 09:36
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(Özel) Kadıköy’de omuz omuza korona virüs dansı

Kadıköy’de bir dans okulunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takmadan omuz omuza dans ettikleri o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da korona virüs vak’alarının artması sonrası sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönündeki uyarıların yapıldığı şu günlerde Kadıköy’de bir dans okulunda yaşandığı iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu. Bir dans kursuna ait olduğu belirtilen işletme içerisinde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak omuz omuza girip, dans ettiği görülüyor.

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