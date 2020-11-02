(Özel) İzmir’de kurtarma çalışmaları 80. saatinde

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları 80. saatinde devam ediyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde Cuma günü saat 14.51’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde birçok bina yıkılmıştı. Yaşanan felaket sonrası arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları 80. saatine girdi. Uzun zaman geçmesine rağmen enkaz altından halen sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Bir yandan ekipler enkaz altında kurtarma çalışmaları yaparken, dışarıda ise yardım kuruluşları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Rıza Bey Apartmanı’nda aralıksız devam eden çalışmaların son durumu ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde bir yandan kazı çalışmalarının hassasiyetle yapıldığı, bir yandan da oluşan hafriyatın kamyonlara yüklendiği görüldü. Yıkılan binaların çevresindeki park alanlarına depremzedeler için çadırlar kurulurken, depremzedeler için tüm Türkiye’den gelen yardımların basketbol ve futbol sahalarını doldurduğu görüldü.