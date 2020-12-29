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(ÖZEL) İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı
İstanbul’da gün batımıyla birlikte sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının muhteşem dansı ilginç görüntüler oluşturdu.
Genel 29.12.2020, 08:57
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İstanbul’da gün batımıyla birlikte sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının muhteşem dansı ilginç görüntüler oluşturdu.İstanbul’da gün batımına yakın bir saatte gökyüzüne bakan vatandaşlar, sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki eşsiz görüntüsüyle karşılaştı. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen sığırcık kuşlarının görsel şöleni izleyenleri mest etti. Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Binlerce kuşun birbirine değmeden havadaki ahenk ve dansı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirmeye çalıştı.
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