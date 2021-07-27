(ÖZEL) İstanbul Boğazı’nda nefes kesen arama kurtarma tatbikatı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi İstanbul Boğazı’nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Dalgıçlar tatbikat kapsamında denizde boğulmakta olan bir vatandaşı kurtararak karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi denizlerde olabilecek olaylara karşı 7 gün 24 saat görev yapıyor. Dalış Timleri, plajdaki boğulmalara, sel, deprem gibi su üstü ve su altı arama kurtarma faaliyetlerine müdahalede bulunuyor. İstanbul’daki Tim Komutanlığı bünyesinde, 1 Komutan, 2 Komutan Yardımcısı, 18 Kurbağa Adam, 1 Sıhhiye ve 1 Şoför personel görev yapıyor. Türkiye genelinde ise, toplam 20 dalış timi bulunuyor.

İstanbul Boğaz’ında arama kurtarma tatbikatı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezine Yenikapı açıklarında bir kişinin boğulduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen DEGAK-04 Tim Personeli ekipmanlarını araçta giyerek olay yerine gitti. Şahsın boğulduğu yere yaklaşan dalgıçlar, denize atlayarak süratle kazazedeyi kurtardı. DEGAK botuna alınan kazazede karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi DEGAK-04 Komutan Yardımcısı Astsubay Çavuş Recep Metiner, “Timimiz 7 gün 24 saat esasına göre denizlerimizde meydana gelebilecek kazalarda, plajdaki boğulma ve kaybolma olaylarında, sel ve deprem gibi doğal afetlerde su üstü, su altı arama kurtarma faaliyeti icra etmektedir. İhtiyaç halinde gemilerin karinalarını kontrol etmekte ve yanaşacakları limanlarda patlayıcı madde veya şüpheli cisim araması yapmaktayız. Ayrıca, deniz yetki alanlarımızda görüntü alınması ve fotoğraf çekimi yoluyla sualtı delil tespiti de görevlerimiz arasında. DEGAK-04 Tim Komutanlığı olarak 1 Komutan, 2 Komutan Yardımcısı, 18 Kurbağa Adam, 1 Sıhhiye ve 1 Şoför personel ile görev yapmaktayız. Türkiye genelinde bizim gibi toplam görev yapan 20 dalış timi var” şeklinde konuştu.

Tatbikattan bahseden Metiner, “ Yenikapı önlerinde öğle saatlerinde bir şahsın boğulduğu ihbarının alınması üzerine hemen hazırlıklarımızı tamamlayıp bahse konu mevkiiye intikale geçtik. Oraya ulaştığımızda bir şahıs boğulma tehlikesi geçirmekteydi. Dalgıçlarımız suya atlayarak hızlı bir şekilde kurtarma faaliyetini gerçekleştirdi” dedi.