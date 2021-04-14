(ÖZEL) İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası sualtından görüntülendi

İstanbul Boğazı ve Çanakkale çevresinde görülen denizanası istilası bu sefer Kız Kulesi civarında etkili oldu. Sahil şeridi boyunca uzanan denizanaları sualtından ve havadan görüntülendi.

Denizanası istilası daha önce Ortaköy, Beşiktaş ve Arnavutköy sahilleri başta olmak üzere İstanbul Boğazın’da ve Çanakkale Boğazında yoğun şekilde görülmüştü. Bu sefer Kız kulesi çevresinde sahil şeridi boyunca yayıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin yer yer denizanası yoğunluğu yüzünden beyaza büründüğü görüldü. Uzmanlara göre denizanalarının yoğun bir şekilde ölü ve birlikte gözükmesinin bir çok farklı nedeni olabilir. İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığının artışı, kıyılarda yapılaşmanın artması gösterilen nedenler arasında.

Geçtiğimiz aylarda denizanası istilasının görüldüğü Çanakkale’de profesyonel dalgıçlık yapan Müjdat Turan, denizanalarının kirli sularda ve düşük oksijenli ortamlara beslendiğine dikkat çekerek, "Bu aslında sadece vatandaşların değil, küresel anlamda tüm devletlerin önlem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerde kirlilik artı ısınma, bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırıcı derecede çoğalan denizanaları, denizde düşük oksijenin olduğunu ve kirli olduğunu gösteren bir netice” şeklinde konuştu.

“Denizde yaşayan birçok canlı küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor”

Oksijen seviyesinin azaldığını insanların fark edemeyeceğini, yalnızca deniz canlılarını etkileyeceğini kaydeden Turan, “Sualtında oksijenin düşük olduğunu biz fark edemeyiz. Bunu daha çok deniz canlıları fark eder. Örneğin; son aylarda yaptığım dalışlarda denizlerde bakıyorsunuz midye hiç kalmamış, yani ölmüş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde pinaların çekimlerini yapmıştım, onlar da öldü. Bunların muhtemelen bağlantıları olabilir. Araştırılması gereken konular. Ama bitkiler, midyeler ve denizde yaşayan birçok canlı bu küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor” dedi.