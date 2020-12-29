(Özel) İndirimli tencere tabak için sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Esenyurt’ta ucuz tencere tabak satıldığını duyan vatandaşlar bir market zincirinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıldığı market önüne gelen polis, vatandaşlara korona virüs salgın kurallarını hatırlatarak sırayı düzenlendi.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralları Esenyurt’ta bir marketin açılışındaki ucuz tencere tabak haberi üzerine hiçe sayıldı. Marketin önüne gelen vatandaşlar ucuz ürünleri alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri marketin önüne gitti. Vatandaşlara sosyal mesafe ve salgın kurallarını hatırlatan polis, sırayı düzene soktu.

Sıra olduğu için uzakta olduğunu söyleyen bir vatandaş, indirimli tencere almak için beklediklerini ifade etti.