Son Dakika
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi.
Sağlık Bakanlığı: "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor
Genel 23.02.2022, 16:55
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor