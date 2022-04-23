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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Göztepe, matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.
Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde roketli saldırıda şehit düşen Malatyalı 34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 23.04.2022, 16:44
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde roketli saldırıda şehit düşen Malatyalı 34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs son yolculuğuna uğurlandı.