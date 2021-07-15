İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki programa video konferans yöntemi ile katıldı. Programda Özel Harekat Başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimde savaş uçakları tarafından vurulan ve 2’si sivil 51 şehidin verildiği Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesinde anma etkinliği düzenlendi. Burada şehitler için hazırlanan platformlara kırmızı karanfil bırakıldıktan sonra, şeref defterleri imzalandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ayrıca Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle orada olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programa video konferans yöntemi ile katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, video konferans yöntemi ile bağlanarak yaptığı konuşmada, "Her yıl buradan dünyaya, ‘ey dünya biz ayaktayız, biz yıkılmadık ve biz yıkılmayız’ diye haykıralı tam 5 yıl oldu. Şunu da herkesin bilmesini isterim 5 yıl önceki ihaneti yapanların hayali asla bugünkü Türkiye değildi. Onların hayali uyuşturucu tacirlerinin yolgeçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleri ile bu ülkenin yöneticilerini sindirdiği, güney sınırının altına bakamayan, doğu sınırının doğu sınırının doğusuna bakamayan, Ege’de Akdeniz’de bir yüzme mesafesinin uzağına gidemeyen, gençlerini milli ve manevi değerlerinden koparıp atacakları, ahlakına sahip çıkamayan, lideri olmayan, lideri olsa bile, hayalleri oydu ki, o lider Recep Tayyip Erdoğan olmayan bir Türkiye’ydi. Türkiye bütün bu karanlık ve boş hayalleri yıkmıştır. Sadece 15 Temmuz gecesinde değil, 15 Temmuz gecesinden sonraki 5 yılın her gününde yıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’dan sonra Türkiye, sadece darbecilerin tahrip ettiği binalarını değil, pek çok konuda kendini yenilemiştir”

Alanda yer alan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına seslenen Bakan Soylu şunları kaydetti:

“15 Temmuz’dan sonra Türkiye, sadece darbecilerin tahrip ettiği binalarını değil, pek çok konuda kendini yenilemiştir. Türkiye, güvenlik politikalarını yenilemiştir. Terörle mücadele stratejisini yenilemiştir. Sanayi ve kalkınma stratejisini yenilemiştir. Kendi göbeğini kendisi kesmeyi, yerli ve milli olanla yürümeyi milli bir şuur haline getirmiştir. Türkiye bugün güvenlik meselesini, Azerbaycan’dan Libya’ya kadar geniş düşünen bir ülkedir. Türkiye bugün göçü yönetirken kaçak göçü engelleyen, dünyanın en modern entegre sınır güvenlik sistemlerini inşa eden, dünyanı en önemli uyuşturucu rotalarından biri üzerinde dünyanın en büyük ölçekli uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştiren, uyuşturucu ticaretine vurduğu darbelerle hem gencini koruyan, hem de terör örgütlerini susuz bırakan bir ülkedir. Türkiye bugün dünyada yapay zekayla, komut almadan hedefi bulup yok eden dünyadaki ilk hava savunma operasyonunu gerçekleştiren, bunu Libya’da tecrübe eden ülke olarak uluslararası literatüre girmiş, dünyanın en önemli insansız hava aracı üreticilerinden biri olan ülkedir. Türkiye bugün, dünyanın en önemli yazılım üreticisi ülkelerinden, yazılım ihraç eden, savunma sanayi ürünlerini ihraç eden bir ülkedir. Türkiye bugün Akdeniz’de, Karadeniz’de, Ege’de, kendi üretimi olan gemilerle petrol ve doğalgaz arayabilen, buna ait politikaları çekinmeden ortaya koyabilen bir ülkedir. Türkiye bugün 40 yıllık PKK terörünü kararlı ve kesintisiz operasyonlarla, ama en önemlisi milletiyle el ele, Diyarbakır aileleriyle el ele, ülkenin doğusunu kalkındırarak, millete hizmet üreterek, dünyaya yeni turizm alanları kazandırarak, Cudi dağında festival düzenleyip milletiyle halay çekerek yapan, terör örgütünü mağaralarından çıkamaz hale getiren güçlü ve büyük bir ülkedir. Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhur İttifakı ile birlikte hem demokrasisini, hem milli iradenin gücünü, hem de geleceğini bir üst seviyeye taşımış bir ülkedir.”

“15 Temmuz’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 tane gözaltı yaptık”

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçtiğini ve Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Bakan Soylu, “Artık önümüzde hedeflerimiz var. 15 Temmuz’daki destandan güç alıp, burada şehadet şerbeti içmiş evlatlarımızdan güç alıp hedeflerimizin peşinden koşmak ve onlara layık olma zamanıdır. En büyük hedefimiz, ekonomik ve güvenlik istikrarımızı, çevremizdeki istikrarsızlığa rağmen devam ettirmek ve tahkim etmek olmalıdır. 15 Temmuz’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 tane gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu ülkenin içinde bir tane bile FETÖ’cü çer çöp bırakmayacağız, ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz, şurada şehit verdiğimiz bu pırıl pırıl çocukların hesabını bunlardan tek tek soruyoruz, Allah’a yemin olsun ki sormaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin. Hiç kimse bu milletin etinden et koparıp, arkasını dönüp rahat rahat gidemez. Ona dünyada da rahat vermeyiz, Cenab-ı Hakk’ın huzurunda da rahat vermeyiz. Hiç kimse endişe etmesin. Yapılan provakasyonlar, yapılan birtakım maksatlı yayınlar, yurtdışından video çekip yalanlarını sıralayan FETÖ’cü, suçlu ağızlar kimsenin moralini bozmasın” açıklamasında bulundu.

“Bu ülkenin 15 Temmuz’dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yoktur”

15 Temmuz sonrasında gerçekleştirilen operasyonlara da dikkat çeken Bakan Soylu, “Bu ülkenin 15 Temmuz’dan sonra kötüye giden bir tane güvenlik rakamı yoktur. Madde bağlantılı ölümler 941’di, bugün 314’e geriledi. Terör örgütünün yıllık katılımı 5 bin 558’di, geçen yıl 53’e kadar geriledi. Bin 500 kişiyle sadece bir yerde piknik yaparlardı, bugün sınırlarımızın içinde toplam 240 kişiden eksiği var fazlası yok. Hangi güvenlik rakamını alırsanız alın, hiçbiri geri gitmemiştir. Trafik kazalarındaki can kayıpları bile bunlardan sonra yüzde 35 azalmıştır. Evden hırsızlık günlük ortalaması bile yüzde 48 azalmıştır. Çünkü bütün o işlerin başına, bu ülkenin temiz evlatları gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Tüm hainler bilsin ki, söz konusu vatan olduğunda hepimiz bir an bile tereddüt etmeksizin, aynı fedakârlığı ve cesareti gösterme kararlılığındayız”

Törende bir konuşma yapan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise, “15 Temmuz’da, milletin silahını yine millete doğrultan hain darbecilere karşı, tekbirler, selalar, dualar eşliğinde kıyama kalkan aziz milletimiz, milletin emrinde olan kahraman güvenlik güçlerimiz ile birlikte, şehir şehir, sokak sokak, meydan meydan onurlu bir mücadele vererek, ülkemizin üzerinde hesap yapanların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ çağrısının ardından, milletimiz, hainlerin kullandığı en ağır silahlara karşı canını siper etmiş, 176 yıldır daima devletinin emrinde ve milletinin hizmetinde olan emniyet teşkilatımız da necip milletimizle birlikte yazılan bu destanda, 63 vatan evladını şehit vermiştir. Tüm hainler bilsin ki, söz konusu vatan olduğunda hepimiz bir an bile tereddüt etmeksizin, aynı fedakârlığı ve cesareti gösterme kararlılığındayız” dedi.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın yanı sıra şehitlerin yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.