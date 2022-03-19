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Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası seçimlerinde Başkan Göksel Ovacık güven tazeledi

Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında başkan Göksel Ovacık tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel 19.03.2022, 18:17
Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası seçimlerinde Başkan Göksel Ovacık güven tazeledi

Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında başkan Göksel Ovacık tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasının 19. Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde esnafların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Genel kurulda Divan başkanlığına İstanbul Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekili Engin Türkmen, katip üyeliklere Selami Alan, Savaş Bolelli, Muhsin Aksungur ve Metin Yıldız seçildi. Divan Başkanı Engin Türkmen selamlama konuşmasından sonra, Başkan Göksel Ovacık esnaf odasının 4 yıllık hizmet dönemi yönetim kurulu faaliyetlerini ve denetim kurulu faaliyetlerini okudu. Raporlar yönetim ve denetim kurulu tarafından tek tek oylanarak ibra edildi.

Yönetim kurulu faaliyetleri raporu hakkında konuşma yapan Göksel Ovacık, “Değerli üyelerimiz, ekibimle birlikte 2018 Mart ayında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında teveccüh ve takdirlerinizle ilk defa Oda’mızın yönetimine seçildik ve 4 yıllık çalışma dönemimizi tamamladık. Bildiğiniz üzere, Oda’mız normal faaliyetlerinin dışında sektörümüzün İstanbul’daki koordinasyonunu da üstlenmektedir. Sektörün koordinasyonunu daha güçlü hale getirmek açısından profesyonel ekibin genişletilmesi için imkanlarımız nispetinde gayretlerimiz sürdürülmektedir. Sektörün uzman, profesyonel ve teknik bir ekibe ihtiyacı ÖTİS çalışmaları ve uygulamaları aşamasında net bir şekilde anlaşılmıştır. Faaliyetlerimizi icra ederken ÖHO Şirketlerimiz ile hep bir koordinasyon ve uyum içinde davrandık. Bu nedenle şirketlerimizin değerli Başkanlarına ve Yönetim Kurullarına bir defa daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Şimdi aramıza Kooperatiflerimiz de katıldı. Aynı anlayış ve stratejiyi bu kuruluşlarımızla birlikte bundan sonrada sürdürmek arzusu ve amacındayız. Bu 4 yıllık dönem de birlikte çalışmaktan hep onur duyduğum değerli ekip arkadaşlarıma, katkılarından, gösterdikleri gayret, yardım, hoşgörü ve desteklerinden dolayı içten teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Genel kurulda önümüzdeki dönemin tahmini bütçesi oylanarak kabul edilirken, üyeler söz alıp gündem maddeleri üzerine görüşlerini dile getirdi. Gündemin Başkan ve yönetim kurulu seçimleri bölümünde Başkan adayları Göksel Ovacık ve Sedat Şahin konuşma yaparak projeleri hakkında bilgiler aktardı. Genel kuruldaki seçim sonucunda Göksel Ovacık, 4 yıllık dönem için tekrar güven oyu aldı. Genel kurul sonrası teşekkür konuşması yapan Başkan Göksel Ovacık, “Üyelerimiz istikrardan ve ÖTİS sistemine güvenden yana oy kullandı. Büyük bir sorumluluk içinde, tekrar güvene layık olmaya çalışacağız, herkese desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum“ diye konuştu.

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