- Özel gereksinimli bireyler, Dünya Engelliler Günü’nde Ata’nın huzurunda

Özel gereksinimli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinde buluştular.

Ankara’da yaşayan özel gereksinimli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla aileleriyle birlikte Anıtkabir ziyaretinde bir araya geldiler. Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette Federasyon İstişare Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

“Bu insanlar toplumumuzun bir parçası”

Başkan Yıldız, Türkiye’nin engellilerle ilgili çok yol katettiğini ifade ederek, “Önümüzde daha çok almamız gereken yollar var. 7 engel grubunda bütün engeller gruplarına hizmet veren kurumlarımızla şu an da Türkiye genelinde 500 bin çocuğa hizmet vermekteyiz. Bugünün farkındalık yaratılması için oluşturulmuş bir gün. Engellilerimizin sadece bugün değil de her gün hatırlanması lazım. Toplumda her katmanda bu insanlarla birlikte yaşıyoruz. Bu insanlarımızın da unutulmamasını istiyoruz çünkü bunlar bizim parçamız toplumumuzun bir parçası biz onlarla, onlarla bir bütünüz. Toplumdan ayırt edilmeden birlik beraberlik içerisinde bu insanlarla yaşamamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerden olan Ömer Özsarı, “Bugün benim ve benim gibi arkadaşlarımın günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Varlığımızı sadece bugün değil, her zaman hissetmenizi istiyoruz. Günümüz kutlu olsun” dedi.

Ömer Özsarı’nın annesi olan Songül Güçlü, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin aileler ve çocukları için ait oldukları ve kendilerini iyi hissettikleri yerler olduğunu dile getirerek “Çünkü toplumda çoğu çocuk dışlanıyor ama bu merkezde tam aksi onları topluma kazandırmak için büyük çaba gösteriliyor. Devletimizin çocuklarımıza, ailelilere, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine desteği için teşekkür ederim. Bu desteğin daha da güçlenmesini, artmasını, bizde daha çok sahip çıkmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

