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(ÖZEL)Gemilerin İstanbul Boğazı’nda masalsı yolculuğu

GEMİLERİN İSTANBUL BOĞAZI'NDA MASALSI YOLCULUĞU

Genel 28.10.2020, 10:04
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(ÖZEL)Gemilerin İstanbul Boğazı’nda masalsı yolculuğu

İstanbul Boğaz’ından gece geçen gemi kaptanlarının gözünden şehrin ışıklarından oluşan seyrine doyumsuz yolculuğu kayıt edildi. Kıtaları birbirine bağlaya köprülerin ve şehrin ışıkları izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul Boğaz’ında geçen gemilerin içinde bulunan mürettebatın gördüğü manzara kayıt edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren boğaz yolculuğunun hızlandırılmış bir şekilde hazırlanan video şehrin tüm güzelliğini gözler önüne serdi. İstanbul Boğazı’na giriş yaptığında kayıt edilen görüntülerde geceyi aydınlatan ışıklar şehrin her kısmından yükseliyor. 15 Temmuz şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ışıklandırmaları ile adeta görsel bir şölen oluşturuyorlar. Kaptanın gördüğü açı ile yerleştirilen kamera izleyenleri gemimin yolculuğunu eşsiz bir şekilde izleme imkanı sunuyor.

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