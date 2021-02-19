(Özel) Fırtına ve soğuk hava balığı vurdu

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle balık fiyatları adeta tavan yaptı.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan fırtına ve soğuk hava balıkçıları da olumsuz etkiledi. Balıkesir’in Bandırma Su Ürünleri halinde de fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından dolayı ve Karadeniz’de av yasağının etkisiyle birlikte balık fiyatları tavan yaptı.

Fiyatların yüksek olduğuna işaret eden balıkçı Barış Yıldız, "Bir haftadır havalar çok sert gidiyor, kar da yağınca havalar da soğuk olduğu için balık pek gelmiyor. Tezgahlarımıza Marmara yerli hamsisi gelmeye başladı. Havalarla birlikte kilosu 50 liradan alıcısını buluyor. Vatandaşlarımız da genelde fiyatları makul olduğu için istavrit, sardalye, gümüş türü balıktan yana kullanıyorlar. Son günlerde havalar çok çetin geçmesine rağmen tezgahlarımızda, istavrit, sardalye, gümüş, uskumru balıklarımız var. Fiyatlardan dolayı da sıkıntımız var, müşterilerimize fiyatların yüksekliğinden dolayı da balık satamıyoruz. Yalnız havaların açılmasıyla birlikte tezgahlarda yine balık olacak. Büyük teknelerin de istavrit, çinekop, barbun, gümüş sardalye balıkları ile dönüyorlar Tezgahlarda havuz balıkları dediğimiz levrek ve çupra balıkları var. Havaların açılmasıyla birlikte tezgahlarda yine balık olacak." ifadelerini kullandı.

Bir haftadır süren soğuk hava ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balıkçıların denize açılamaması Bandırma Balık Hali’nde tezgahların boş kalmasına sebep olurken, bu durum balık fiyatlarına zam olarak yansıdı.