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(ÖZEL) Fatih’te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

Fatih’te gelim alma merasiminde korona virüs unutuldu. Davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, kameralara yansıdı.

Genel 13.04.2021, 09:35
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(ÖZEL) Fatih’te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

Fatih’te gelim alma merasiminde korona virüs unutuldu. Davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, kameralara yansıdı.

İstanbul’da korona virüs vakalarının en üst seviyeye çıktığı bugünlerde alınan önlemler yine hiçe sayıldı. Fatih Şehremini Mahallesi’nde araçlarıyla sokağı kapatan vatandaşlar gelin alma töreni düzenledi. Davul çalıp oynayan vatandaşların birçoğunun maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı gelin alma töreni dakikalarca devam etti.
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