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(Özel) Erciyes sömestrde 40 bin turist ağırladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestre tatilinde yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı.

Genel 13.02.2021, 11:07
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(Özel) Erciyes sömestrde 40 bin turist ağırladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestre tatilinde yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Biliyorsunuz Avusturya’da, İsviçre’de Alplerde kayak faaliyetleri çok yavaş hareket ediyor. Birçok kayak merkezi kapalı, oteller kapalı. Dolayısı ile Türkiye’de kayak merkezlerimizin açık olması hem Erciyes’e, hem de diğer kayak merkezlerimize yabancı turizmci açısından hareket sağladı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestrde de tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlere sunulan imkanlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sömestre tatilini de dağ ve şehir merkezindeki otellerin yüzde 100 dolulukla geçirdiğini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; “Sömestre tatili, tüm dünyada ve ülkemizde kış ve kar turizminin en yoğun zaman birimleridir. Öğrenciler tatile çıktıktan sonra aileleri ile birlikte, dağda zaman geçirmeleri yapılacak en güzel ve doğru işlerden bir tanesidir. Dağlar deniz turizmi gibi değil, insanların spor yapabildikleri, dağ ve tabiat ile iç içe olabildikleri, hem de farklı bir atmosferde keyifli bir zaman geçirdikleri turizm çeşidi. Erciyes’te çok şükür her sene olduğu gibi yine sömestrde çok yoğun bir taleple karşı karşıya geldik. Hem dağ, hem şehir merkezindeki otellerimiz sömestr tatilini yüzde 100 doluluk ile geçirdiler. Zaten hafta sonları özellikle yer bulma imkanı olmadı. Keyifli, güzel, kazasız, belasız bir sömestr geçirdik. Tabi ki pandemi şartlarında kısıtlamalar öngörüldü ve uygulandı. Sadece dağda kalan ve şehirde kalan otel misafirlerimiz, Erciyes’te kayak yapabildiler ama hafta sonlarında, günü birlik turlarda ve şehir merkezinden gelen, mücavir illerden gelen misafirlerimizde ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerden, yurt dışından tur operatörlerle gelen misafirlerimizde tatmin edici rakamlara ulaştık. Daha önceki yıllar gibi kış ve sömestr sezonu geçirdik. Şuanda da hala ilgi, alaka devam ediyor. Sömestr sonunda da otellerimizdeki doluluk seviyesi tatmin edecek seviyede, inşallah yeni yapacağımız pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle tahmin ediyorum kış sonuna kadar otellerimiz mutlu bir zaman geçirecekler” dedi.

“Dünyada birçok yerde kayak yapma imkanı yok”

Pandemi nedeniyle dünyanın birçok yerinde kayak yapma imkanının olmadığını ancak Erciyes’te bütün pistlerin açık olduğunu aktaran Cıngı, “Otel doluluk oranları ve yatak kapasitesini karşılaştırdığımız zaman sömestrde yaklaşık 40 bin konaklamalı kayakçıyı tesisimizde misafir ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunun içerisinde yabancı misafirlerde dahil. Hala charter seferlerimiz haftalık bazda devam ediyor. Özellikle Ukrayna’dan çok yoğun talepler almaya devam ediyoruz. Misafirlerimiz geliyorlar. Dünyada bir çok yerde kayak yapma imkanı yokken, Erciyes gibi b ütün pistlerin açık olduğu, havalarında gayet güzel seyir ettiği burada otel hizmetinin yemenin içme mekanlarının da gayet güzel hizmet verdiği bir tatil beldesinde, kış turizmi yapmak özellikle yabancı misafirlerimiz açısında kıyaslanmayacak derecede keyif verici bir süreç olarak kayıt ediliyor. Biliyorsunuz Avusturya’da, İsviçre’de Alplerde kayak faaliyetleri çok yavaş hareket ediyor. Birçok kayak merkezi kapalı, oteller kapalı. Dolayısı ile Türkiye’de kayak merkezlerimizin açık olması hem Erciyes’e, hem de diğer kayak merkezlerimize yabancı turizmci açısından hareket sağladı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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