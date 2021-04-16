(Özel) Doğal şifa kaynağı Hidroksitirozol etken maddesini Türkiye’de üretti

Özellikle virüsler ve kanser ile savaşta kullanılan etkin maddeler dünya genelinde dikkatleri çekerken AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan önemli bir etken madde olan Hidroksitirozol’ü Türkiye’de üretmeyi başardı.

Hidroksitirozol; zeytin meyvesinde, yağında ve yapraklarında bulunan Oleuropein’in hidrolizi ile açığa çıkan bir etken madde olarak biliniyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Hidroksitirozol’ün güçlü bir antioksidan ve antienflamatuvar etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bazı gelişmiş dünya ülkelerinde üretimi yapılan bu etken madde Türkiye’de de bir AR-GE firması tarafından üretildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde özellikle etken maddeler konusunda çalışmalar yürüten AR-GE firması tarafından hidroksitirozol etken maddesi üretimi yapıldı.

Konu hakkında bilgi veren AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan “Biz daha evvelden zeytinin yapraklarından Oleuropein denen etken maddeyi üretiyorduk. Üretmeye de devam ediyoruz. Bu kanser ve bir çok bilimsel çalışmada kullanılıyor. Hatta şimdilerde korona virüs ile mücadelede etkili olduğu ispatlandı. Oleuropein’in gen yapısına baktığımızda Hidroksitirozol dediğimiz bir etken madde var. Üç gruptan oluşuyor. Biz şu anda Hidroksitirozol’u da üretmeye başardık. Hidroksitirozolu zeytinin meyvesinden almaktayız. Yeşil veya siyah fark etmez. Burada Hidroksitirozol var. Bu da yine Oleuropein grubundan diyebiliriz. Yine antioksidan, yine virüsler üzerinde çok etkili. Bununla ilgili kanser için bilimsel yayınlar var. Bunun ne işe yaradığı bu güne kadar belli idi. Fakat, ülkemizde üretilemiyordu. Daha doğrusu bunu dünyada üretebilen bir iki ülke var. Biz de üçüncü ülke olduk diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Durukan Hidroksitirozol’ün doğal bir şifa kaynağı olduğuna değinerek “İçindeki etken madde tamamen ilaç ham maddesidir. Zaten biz zeytini yerken de Hidroksitirozol’ları kullanmış oluyoruz. Aslında şifa kaynağı. Ama bizim buradaki yaptığımız çalışma Hidroksitirozol’u toz halinde, toz kıvamında üretebiliyoruz. Bu aslında öğütülmüş bir ürün değil. Bu tamamen etken maddedir. Birde sıvı halde üretebiliyoruz.” dedi.

Türkiye’de ilk kez Hidroksitirozol etken madde üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Faruk Durukan “Ülkemizin böyle yeni etken maddelere ihtiyacı var. Bütün dünyanın da var. Özellikle doğal elde edilen etken maddeler tüm dünyada tercih ediliyor. Biz Hidroksitirozol’u ilk bulan değiliz ama Türkiye’de ilk üreteniz.” şeklinde konuştu.