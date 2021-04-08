(Özel) Dev gemi su altında parçalanıyor

Zeytinburnu sahilinde karaya oturan ve söküm işlemleri yapılan "STREAMLINE" isimli kargo gemisi su altında parçalanıyor. Dalgıçların dev gemiyi keserek parçalamaları su altı dronu ile görüntülendi.

Ahırkapı açıklarında demirliyken 29 Ocak tarihinde hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenen ve sancak tarafından karaya oturan STREAMLINE" isimli kargo gemisinin kurtarılamayacağı yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin sökümüne başlandı. 20 kişilik ekiple oksijen kullanılarak sökülen geminin parçaları geri dönüşüme kazandırıyor. Geminin yaşam alanının gövdesinden ayrılmasından sonra su altında dalgıçlar tarafından kesim işlemleri başladı. Su altı dronu ile kesim işlemleri görüntülendi. Kesim sırasında su altında oluşan görüntü yapılan işin zorluğunu gözler önüne serdi. Bir ay içinde söküm işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

“Sanayi dalgıçlığı herksin yapamayacağı bir meslek”

Daha önce su altında farklı projelerde çalışan Sanayi Dalgıçı ve youtuber Birkan Erdem, “Sualtında başka bir projede bu işlemi yaptım. Su altında elektrik ve ateşle bunu yapıyorsunuz. Hortum oksijen ve magnezyum çubuklar ile oluşan sistem kuruluyor. Hortumdan içeriye oksijen veriliyor, bu sayede yanma işlemi sağlanıyor. Yanma işleminde sıcaklık bin derecelere kadar çıkabiliyor. İki demir birbirine sürtülerek kesilme işlemi gerçekleştiriliyor. Su altında sürekli bir elektrik çarpılma durumu oluyor. Bazı zamanlar küçük bazı zamanlar yüksek elektrik çarpılmaları olabiliyor. Bu yüzden meslek hastalıkları olabiliyor. Bu işi çok yaparsanız bir süre sonra dişleriniz dökülebiliyor. Sanayi dalgıçlığı gerçekten herksin yapamayacağı bir meslek” ifadelerini kullandı.