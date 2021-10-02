(ÖZEL) Demir parmaklıklara sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bilecik’te bir okulun bahçesinde bulunan demir parmaklıklara sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaneli ilçesinde Camikebir Mahallesi Balaban İlkokulu bahçesinde bulunan demir parmaklıklara sıkışan kirpiyi görenler hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelirken, demir kesme makinesi yardımıyla sıkışan kirpiyi kurtardılar. Özgürlüğüne kavuşan kirpi yeşillikler arasında yoluna devam ederken, okul müdürü ekiplere teşekkür etti.

"Kirpinin hayata tutunmasını sağladık"

Olay anını anlatan itfaiye eri Erhan Şenol, "Bir kirpinin demirlere sıkıştığını öğrendik ve olay yerine gittik. Gittiğimiz zaman kirpi orada sıkışmış durumdaydı. Bizde belediyemizin bize sağladığı ekipmanlarla kirpiye müdahale ettik, demiri açtık. Kirpinin hayata tutunmasını sağladık. Bizim görevimiz sonuçta her canlıyı kurtarmak. Biz de görevimizi icra ettik. Allah bize bu görevi layık gördü. Bize ekipmanlarımızı sağlayan Başkanımız Münür Şahin teşekkür ederiz" dedi.