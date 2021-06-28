(Özel) Çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi kamerada

Eyüpsultan Meydanı’nda sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen meydanda bulunan süs havuzuna girip serinledi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu İstanbul’da, serinlemek isteyen çocuklar Eyüpsultan Meydanı’nda bulunan süs havuzuna girdi. Elektrik tesisatına bağlı çalışan ve derinliği 30-40 santimetre olan havuza balıklama atlayan çocuklar, yasakları dinlemedi. Çocukların tehlikeli eğlencesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.