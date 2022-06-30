Özel çocuklar geleceğe tohum ektiler

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, Çatalca’da konuk oldukları çiftlikte biyodinamik tarım yapmayı öğrendiler. Tohum meditasyonunda dilek tutan engelli çocuklar, kendilerine ikram edilen tohumları, ruhlarında yeşertmek istedikleri düşüncelerin gerçekleşmesi için toprağa ekti.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerler, Çatalca İhsaniye Köyü’nde bulunan İstafil Çiftliği’ni ziyaret etti. Hoş geldin çemberi yaparak güne başlayan özel konuklar, en eski organik tarım yöntemi olan biyodinamik (Biyolojik dinamik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Organik sebzeleri yakından inceleyen engelliler, ahırlardaki hayvanları elleriyle besledi.

İç dünyalarında tohumlarla konuştular

Ziraat mühendisler tarafından biyodinamik tarım hakkında bilgi verilen çocuklar, hep birlikte saksılara çiçek ekimi gerçekleştirdi. Engelliler tohumlara, ilk ekilmesinin ardından verilen ve içinde boynuz gübresi bulunan preparatı karıştırdı. Organik tarım adına birçok deneyimde bulunan kursiyerler, katıldıkları tohum meditasyonunda iç dünyalarında tohumlarla konuştular. Etkinliğin sonunda engelliler, isim verdikleri tohumları geleceğe dair dileklerinin gerçekleşmesi için toprağa ekti. Yemek ikramının ardından ise davetliler, müzik eşliğinde dakikalarca dans edip eğlendi.

Onlardan aşağıda veya yukarıda değiliz

Biyodinamik tarımın felsefesinin herkesi kapsamak olduğunu söyleyen İstafil Çiftliği Genel Müdürü Arzu Duran, “Özellikle engelli öğrenciler bizim için çok önemli. Onlar ve biz birbirimizden aşağıda veya yukarıda değiliz. Yüksek dünyalarda farklı frekanslarla birbirimizle ilinti kurmak istiyoruz. Özel çocuklarımız bugün burada güzel etkinliklerle beraber çok mutlu anlar yaşadılar” dedi.

Kursiyerler, organizasyondan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e de teşekkürlerini iletti.