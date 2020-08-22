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(Özel) Çatalca’da iguana şaşkınlığı
ÇATALCA’NIN KABAKÇA MAHALLESİNDE YOL KENARINDA KORKARAK TEL ÖRGÜYE TIRMANAN İGUANA, ORMAN BAKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI.
Genel 22.08.2020, 09:39
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Çatalca’nın Kabakça mahallesinde yol kenarında korkarak tel örgüye tırmanan iguana, Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Çatalca’nın Kabakça Mahallesi’nde yolda seyir haldeyken 112’de sağlık görevlisi olarak görev yapan Recep Özer tarafından fark edilen dev iguana Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. İguananın bakılan evden korkarak kaçtığı düşünülüyor.
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