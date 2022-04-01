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(Özel) Bursa Ulu Cami’de Ramazan temizliği

İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen Selatin camilerin en büyükleri arasında yer alan 623 yıllık Bursa Ulu Cami 2 yıllık korona pandemisinin ardından toplu halde ilk kez kılınacak teravih namazına hazırlanıyor. Ramazan öncesi camide tepeden tırnağa temizlik yapılırken; dezenfekte edilmeyen tek bir köşe bile bırakılmadı. Camiye gelemeyenler ise ister ios isterse android telefonlarına indirecekleri Bursa Ulucami programı ile canlı olarak camiyi görüp etkinlikleri izleyebilecekler.

Genel 01.04.2022, 10:11
(Özel) Bursa Ulu Cami’de Ramazan temizliği

İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen Selatin camilerin en büyükleri arasında yer alan 623 yıllık Bursa Ulu Cami 2 yıllık korona pandemisinin ardından toplu halde ilk kez kılınacak teravih namazına hazırlanıyor. Ramazan öncesi camide tepeden tırnağa temizlik yapılırken; dezenfekte edilmeyen tek bir köşe bile bırakılmadı. Camiye gelemeyenler ise ister ios isterse android telefonlarına indirecekleri Bursa Ulucami programı ile canlı olarak camiyi görüp etkinlikleri izleyebilecekler.

Pandemi sebebiyle son 2 yıldır Ramazan aylarında toplu teravih bayram namazlarının eda edilemediği Bursa Ulu Cami’de bu yıl Ramazan ayının ilk kılınacak teravih namazı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bursa Ulucami Onarım Donatım ve Bakım Derneği tarafından caminin tüm eksiklikleri giderilirken halılarından minberine, kubbelerinden dev levhalarına, şadırvanından ayakkabılıklarına kadar temizlenip dezenfekte edilmeyen tek bir noktası bile kalmadı. Sabah erken saatte işe koyulan temizlik görevlileri 623 yıllık tarihi camiyi pırıl pırıl yaptı.

Ramazan ayı ile birlikte Bursa’nın dünyaya açılan penceresi Ulu Cami’dede hummalı bir temizlik çalışmasının yapıldığını aktaran Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Son 2 yıldan beri pandemi dolayısıyla teravih namazlarına hatta öncesinde cuma ve vakit namazlarına da kapalı olan camilerimizin bu yıl itibariyle teravih namazlarına da açık olması, toplu halde teravih namazlarının kılınacak olmasının büyük bir heyecanını yaşamaktayız. Camimizde bu sebeple büyük bir temizlik yapıldı. Halıların tamamı yıkanıp dezenfekte edildi. Yüksek yerlerin temizlikleri yapıldı. Ayakkabılıklar başta olmak üzere bir çok yere koku gidericiler sıkıldı. Şadırvanın hijyen şartları sağlanıp vatandaşlarımıza cami içerisinde abdest almalarına imkan sağlayacak ortam hazırlandı. Tüm ayakkabılıklar değiştirildi, sayıları arttırılarak cami genel görünümüne uygun olarak yeniden yapıldı" dedi.

Cami için kıyafetleri uygun olmayan kadınların kendileri için özel olarak hazırlatılıp dolaplara konulan baş örtüsü, etek ve ferace gibi tek kullanımlık giyisileri kullanıp cami ziyaretlerini gerçekleştirebileceklerini belirten Şanlı, "Hem ios hem de android telefonlara indirilebilen Bursa Ulu Cami programı sayesinde gurbetçiler başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesindeki Müslümanlar ve camiye gelemeyenlerin programı açıp canlı izleme imkanı olacak. Ulucami’nin tarihi ile ilgili ve camide bulunan hatların kimler tarafından ne zaman yazıldığını, ne anlama geldiğini görebilecekler. Caminin mahyaları da asıldı. 15 gün "Aldatan bizden değildir" Hadis’i Şerifi asılacak. Son 15 gün ise "Zekat Berekettir" ibaresi yazılacak. Ulucami farklı bir mabed. Ulucami duaların kabul edildiği 5 mekandan birisidir. Ulucami’de müezzinlik yapmış Mehmed Muhyiddin isimli Üftade Hazretlerinin de dediği gibi, "Ey büyük cami ya da büyüklerin toplandığı cami, seni gece ve gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun" diyor ve tüm müslüman kardeşlerimizi mübarek Ramazan ayında Bursa’ya ve Ulucami’ye bekliyoruz" diye konuştu.

Ulu Cami, kimi din adamlarınca İslam’ın 5. en yüksek mertebesindeki ibadethane olarak kabul ediliyor. İslamiyet’te en yüksek mertebeli cami, Mekke’deki Mescid-i Haram, diğerleri Medine’deki Mescid-i Nebevi, Kudüs’teki Mescid-i Aksa, Şam’daki Emeviye Camii olarak kabul ediliyor.

Beşincilik kimilerine göre Anadolu’da inşa edilen ilk cami olan Diyarbakır’daki Ulu Cami’ye aittir; ancak Emir Sultan, Akşemsettin, Molla Gürani gibi din adamlarının konuşmalarına göre beşincilik mertebesi Bursa’daki Ulu Cami’nindir. Ulu Cami’nin kutsallığı, yapıldığı devirde din adamlarının ve evliyalarının gösterdiği ilgiden gelir. Yapılmasını teklif eden Emir Sultan; ilk namazı kıldıran Somuncu Baba; ilk cemaati Emir Sultan, Molla Fenârî, Yıldırım; ilk imamı Süleyman Çelebi; müezzinlerinden birisi Üftade Hazretleri’dir.

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