(Özel) Bursa siyah incirine üniversite koruması
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜNDE AYDIN İLİNDEN GETİRİLEN 10, BURSA BÖLGESİNDEN TOPLANAN 30 GENETİP İNCİRLERİN İÇİNDEN BURSA SİYAHINI DAHA VERİMLİ HALE GETİRECEK İLEKLEMELER YAPILIYOR.
Uludağ Üniversitesi, "Bursa siyah inciri"ni korumak için seferber oldu.
TAGEM tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Ümran Ertürk tarafından yürütülen proje kapsamında, Aydın ilinden getirilen 10 çeşit ve Bursa civarından toplanan 41 genotip ile Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 51 tipten oluşan bir ilek bahçesi kuruldu. Bursa siyahının ilk doğan meyveleri için erkenci ileklerin Aydın’dan temin edildiğini, ancak bu ileklerin bazı verim ve kalite sıkıntılarına sebebiyet verdiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde doktora yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Dilan Ahı Koşar, ’’Uludağ Üniversitesi bünyesindeki erkek incir bahçesinin, kurulma gayesi, siyah incir çeşidinin meyvelerini tozlayacak erkenci ilek tiplerinin belirlenmesi ve bölge üreticisi için ilek temin edilmesidir" dedi.
Koşar, yaptıkları çalışmalarla ilek bahçesinde bulunan bazı genotiplerin Bursa siyahının hasat zamanını ve meyve kalite özelliklerini olumlu etkilediğini, bundan emin olmak için çalışmaların birkaç yıl daha devam edeceğini ve bu süreç sonunda Bursa siyahı için uygun ilek çeşidini çiftçilere tavsiye edebileceklerini anlattı.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0