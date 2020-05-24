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(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı

30 YIL ÖNCE AYRILDIĞI ESKİ EŞİYLE YENİDEN NİKAH MASASINA OTURAN BURHAN KILIÇKINI, TORUNLARIYLA BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI.

(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı

30 YIL ÖNCE AYRILDIĞI ESKİ EŞİYLE YENİDEN NİKAH MASASINA OTURAN BURHAN KILIÇKINI, TORUNLARIYLA BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI.

24 Mayıs 2020 Pazar 12:55
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(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı

MERSİN (İHA) – Türkiye’de kibarlığı ve nezaketiyle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan bu Ramazan Bayramı’nda şanslı insanlardan biri oldu. Mersin’de kızıyla birlikte yaşayan ve geçen hafta 30 yıl önce ayrıldığı eski eşiyle yeniden nikah masasına oturan Burhan amca, torunlarıyla bayram sevinci yaşadı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşarken rahatsızlanması üzerine kızı Deniz ve damadı Şehmuz Öztaş tarafından Mersin’e getirilen ve burada ameliyat olan Burhan Kılıkçını, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki evlerinde mutlu bir bayram geçiriyor. 30 yıl önce boşandığı eski eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile 15 Mayıs’ta yeniden evlenerek ikinci baharını yaşamaya başlayan Burhan amca, bayram sabahına birlikte kaldığı üç torunuyla birlikte uyandı. Korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağında, bu Ramazan Bayramını herkes evinde geçirirken, Burhan amca, torunları, eşi, kızı ve damadıyla yaşadığı için bayramın tadını çıkarıyor. Torunlarının sarılıp elini öperek bayramını kutladıkları Kılıçkını, mutlu bir bayram geçiriyor.

“Bir arada olmak, insanlara bambaşka bir sevinç yaşatıyor”

Ayağındaki yara nedeniyle halen tedavisi devam eden ancak sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Kılıçkını, bayram sevincini İHA muhabiriyle paylaştı. Herkese mutlu günler dileyen Kılıçkını, “Bu güzel bayram günü bütün Müslümanlara hayırlı, uğurlu olsun. Bir arada olmak, birlikte olmak insanlara bambaşka bir sevinç yaşatıyor. Allah her sene bu güzel günleri nasip etsin. Eşimiz ve torunlarımızla günümüzü gün etmeye çalışıyoruz. Bundan daha güzel günler nasıl olsun? Sağlıklı olsun” dedi.

“30 yılın özlemi var. Mutluyuz”

30 yıl boyunca kendisi de eşi de hiç evlenmeyen, ancak bu yılın andından tek çocukları olan kızlarının evinde bir araya gelen Burhan-Melek Kılıçkını çifti, yeniden evlenmenin de mutluluğunu yaşıyor. 30 yıl sonra ilk bayramlarını birlikte geçiren ve çifte bayram yaşayan çift, herkese mutluluk diledi. Burhan amca, duygularını, “30 yılın ardından uzun yılların hatırı ve bir hasret, özlem var. Şu anda mutluyuz. İyi, güzel, günlerimiz beraber geçiyor” sözleriyle ifade etti.

Herkesin bayramını kutlayan Burhan amca, “Bayramlarda insanlar birbirlerinin kalbini kırmasın. Bu üç günlük güzel dünyada güzel yaşasınlar. Bayram günlerini bayram gibi yaşasınlar. Günleri mutlu ve güzel olsun. Kazasız belasız günler gelsin gitsin, daima sağlıklı olsun” diye konuştu.

Eşi Melek Kılıçkını da “30 yıl sonra ilk bayramımız; güzel bir duygu. Kaç bayram geçti, birbirimizi ne gördük ne duyduk. Bu ilk bayramımız, inşallah son da olmaz. Herkese Allah huzur, mutluluk, hep bayram sevinci yaşatsın. Eşimle ilk bayramım, torunlarımla beraber çok mutluyum. Allah bu günümüzden geri koymasın” ifadelerini kullandı.

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