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(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler

BURSA'DA DAĞLIK BİR ALANDA BULUNAN KÖY HALKI YABANİ HAYVANLARDAN KORKUSUNA KÖYÜN ETRAFINI TEL ÖRGÜYLE ÇEVİRİP KAPI KOYDU.

(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler

BURSA'DA DAĞLIK BİR ALANDA BULUNAN KÖY HALKI YABANİ HAYVANLARDAN KORKUSUNA KÖYÜN ETRAFINI TEL ÖRGÜYLE ÇEVİRİP KAPI KOYDU.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:13
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(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler

Bursa’da bir dağ köyü, yabanî hayvanlardan korunmak için dikenli tellerle çevrildi. Köye devâsâ demir kapıdan girilip çıkılabiliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ömeraltı köyü sakinleri, yabanî hayvanların saldırılarından korunmak için çareyi dikenli telde buldu. Köylüler, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor. Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabanî hayvan bulunuyor. Yabanî hayvanlar köye kadar gelmeye başlayınca köylüler hem kendilerini, hem de hayvanlarını korumak için köyün etrafını 5 kilometrelik tel örgüyle çevirdi. Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor. Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, köye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.

Köylerine tel örgüyü yabanî hayvanlardan korunmak için çektiklerini ifade eden muhtar Yakup Yıldız, "Köyümüzün tarihî çok eski. Göçebe hayatı bitti denildikten sonra köyümüz yerleşik düzene geçmiş, bölgenin kurulan ilk köylerinden biri. Köyümüz ormanların içinde. Her yeri ormanlarla çevrili. Arazisi çok geniş. Bal böyle olunca burada yabanî hayvan çok fazla, hayvanlardan korunmak için köyümüzün etrafını tel örgüyle çevirdik. 30 yıldır köyümüz bu şekilde tel örgüyle çevrili. Köyün girişinde kapı mevcut. Köye girmek isteyenler kapıyı açıp giriyor. Köylüler bu duruma alışık, ama dışarıdan ilk defa gelenler karşılarında kapıyı görünce şaşırıyor. Burada uzun süre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz" dedi.

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