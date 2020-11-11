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(Özel) Bolu’da masalsı sonbahar manzaraları

SONBAHARIN GELMESİ İLE MAVİ, SARI VE YEŞİL TONLARININ BİRBİRİYLE MUHTEŞEM UYUMU BOLU GÖLCÜK TABİAT PARKI’NDE MASALSI GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU. HAVADAN ÇEKİLEN PARK VE ÇEVRESİNDEKİ RENK CÜMBÜŞÜ KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU.

Genel 11.11.2020, 09:22
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(Özel) Bolu’da masalsı sonbahar manzaraları

Sonbaharın gelmesi ile mavi, sarı ve yeşil tonlarının birbiriyle muhteşem uyumu Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nde masalsı görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen park ve çevresindeki renk cümbüşü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye’nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelmesi ile renkli görüntüler oluştu. Sarı ve yeşil tonlarında değişen ağaçların görüntüsü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Parkın ve Bolu Dağı’nın havadan çekilen görüntüsü ile bütün güzelliği gözler önüne serildi. Havadan görüntülenen tabiat parkında oluşan renk cümbüşü masalsı manzaralar oluşturuyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu doğaseverlerin akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunları ise son baharın renkleri ile oluşan manzarayı görüntülemek için tabiat parkına geliyorlar. Parkın içerisinde jandarma ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyor.
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