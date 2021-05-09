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(ÖZEL) Bitlis’teki helikopter şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları anısına kazanın meydana geldiği köyün girişine hatıra ormanı oluşturuldu.

Genel 09.05.2021, 18:20
(ÖZEL) Bitlis’teki helikopter şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları anısına kazanın meydana geldiği köyün girişine hatıra ormanı oluşturuldu.

Tatvan ilçesinin Çekmece köyü kırsalında 4 Mart’ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşı anısına Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturuldu. Kazanın yaşanmış olduğu Çekmece köyünün girişi, Nemrut Kamerası’na giden yolun kenarında oluşturulan hatıra ormanına şehitler adına çam fidanları dikildi. Çok sayıda fidanın dikildiği hatıra ormanının girişine ise, helikopter kazasında şehit olan 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşının fotoğraflarının yer aldığı tabela asıldı.
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