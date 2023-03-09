(Özel) Beyninde tümör olan sokak köpeğinin yardımına hayvanseverler koştu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde beyin tümörü olan bir sokak köpeğinin yardımına hayvanseverler koştu. İstanbul’a götürülerek başarılı bir ameliyat geçiren köpek, sahiplenilmeyi bekliyor.

Gelibolu ilçesinde SOHAYKO Derneği’ne kafasında çok büyük bir şişlik olan sokak köpeği ihbarı geldi. Daha sonra hayvanseverler, İstanbul’dan Gelibolu’ya gelerek, sokak köpeğini buldu. Ardından nakil hazırlıkları tamamlanan sokak köpeğinin tedavisi için İstanbul’da bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda köpeğin beyninde çok ciddi bir tümör olduğu tespit edildi. Veteriner Ateş Barut tarafından sokak köpeğinin ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı bir beyin ameliyatı geçirerek, tedavisi ise süren sokak köpeği sahiplenilmeyi bekliyor. Köpeğin tedavisinin 20 bin TL’yi aştığını belirten hayvanseverler, duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Sokak köpeğinin tedavi süreci hakkında bilgi veren SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Gelibolu’da derneğimize ihbar geldi. Bu ihbarda kafasında çok büyük bir şişlikten bahsediliyordu. İstanbul’dan yola çıkarak, hemen akabinde olay yerine hareket ettik. Bahsedilen köpeğin Gelibolu merkezde tespit ettik. İstanbul’a getirdik. İstanbul’da yapılan tetkikler sonucunda kafasında çok ciddi bir tümör olduğu ortaya çıktı. Cerrahımız Ateş Barut, bir an önce operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Dostumuz ameliyat oldu. Başarılı bir beyin ameliyatı geçirdi. Şuan klinikte tedavisi devam ediyor. Bu süreçten sonra da sahiplendirmesini yapacağız. Nakil işlemlerinde pawguard ailesi bize destek oldu. Sahiplendirme süreci devam ediyor. Bu tarz vakaları görürseniz lütfen derneklerle iletişime geçin" diye konuştu.