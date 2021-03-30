(Özel) Beykoz’un sembolik değerlerinden Paşabahçe cam fabrikasının son hali havadan görüntülendi

Cumhuriyet döneminin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Beykoz’un sembolik değerlerinden cam fabrikası yıkılmaya başlandı. Yıkılmaya başlanan cam fabrikasının son hali havadan görüntülendi.

1935 yılında Atatürk’ün talimatıyla Türkiye’nin cam ihtiyacını karşılamak için kurulan ve kurulduğu bölgeye adını veren Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nın yıkımına başlandı. Yerine otel yapılması planlanan fabrikanın yıkılmasıyla birlikte Beykoz’da kent merkezi içerisinde bulunan endüstriyel sanayi yapısı ortadan kaldırılmış olacak.

Türkiye’nin ilk cam fabrikası Paşabahçe Cam Fabrikası’nın arazisi toplam 117 bin metrekareden oluşuyor. 2014 yılında araziyi satışa çıkarmaya karar veren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., daha sonra satıştan vazgeçti. 2002 yılında kapatılan ve o günden beri atıl durumda olan fabrikanın depo ve lojman binalarının tamamı yıkıldı. 1983 yılından beri imar planlarında turizm tesisi olarak işaretli olan araziye otel yapılması planlanıyor. Cumhuriyet döneminin mimari özelliklerini ve ilçenin sosyokültürel yapısının en önemli simgelerinden fabrikanın yıkımı ile bir dönemin daha sonuna gelinmiş olacak. Öte yandan Paşabahçe Cam Fabrikasının son hali havadan böyle görüntülendi.