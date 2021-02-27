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(ÖZEL)Bayat ekmekler 2 binden fazla hayvana aş oluyor

Yedikule Hayvan Barınağı’nda 2 bin köpeğe ve 150 engelli kediye ev sahipliği yaparak onların beslenme, barınma ve aidiyet ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Meral Olcay, “Yemek atıklarını kaliteli hale getirmek için her gün 500 kilogram et ürünü, 300 paket makarna ve bin ekmeği karıştırıp hayvanlara dağıtımını yapıyoruz. Fatih’teki fırıncı arkadaşlardan ekmek toparlamaya çalışıyoruz. Destek olan fırıncı arkadaşlara teşekkür ederiz. Ama Fatih’te ulaşamadığımız daha çok fırın var” dedi.

Genel 27.02.2021, 10:32
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(ÖZEL)Bayat ekmekler 2 binden fazla hayvana aş oluyor

Yedikule Hayvan Barınağı’nda 2 bin köpeğe ve 150 engelli kediye ev sahipliği yaparak onların beslenme, barınma ve aidiyet ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Meral Olcay, “Yemek atıklarını kaliteli hale getirmek için her gün 500 kilogram et ürünü, 300 paket makarna ve bin ekmeği karıştırıp hayvanlara dağıtımını yapıyoruz. Fatih’teki fırıncı arkadaşlardan ekmek toparlamaya çalışıyoruz. Destek olan fırıncı arkadaşlara teşekkür ederiz. Ama Fatih’te ulaşamadığımız daha çok fırın var” dedi.

2001 senesinde kurulan ve 8 bin metrekare alanın içinde 2 bin köpeğe, 150 engelli kediye ve birçok sevimli dostumuza ev sahipliği yapan Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı, Türkiye’de gönüllülük esasına dayalı hizmet veren tek barınak olma özelliğine sahip. Fatih bölgesindeki hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve hasta olanların tedavisiyle ilgilenilen barınakta 12 kişi hizmet veriyor. Barınağın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapan Meral Olcay, gönüllü hizmet verdikleri için beslenme konusunda oldukça zorluk çektiklerini çünkü sayısız hayvana ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan çok fazla ekmeğe ihtiyaç duyduklarını da söyleyen Olcay, Fatih’teki birçok fırıncının bayat ekmek gönderdiğini ama ulaşamadıkları daha çok fırın olduğunu belirtti.

“Fatih’te ulaşamadığımız daha çok fırın var”

Fatih bölgesindeki hayvanlara hizmet verdiklerini söyleyen Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu ve Gönüllü Yöneticisi Mimar Meral Olcay, “Barınağımız 2001 senesinde kuruldu. Türkiye’deki gönüllülük esasına dayalı hizmet veren tek barınak. 2 bin civarı köpeğimiz ve 150 tane engelli kedimiz var. Fatih bölgesindeki hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve hasta olanların tedavisiyle ilgileniyoruz. Gönüllü hizmet verdiğimiz için oldukça zorluk çekiyoruz, özellikle beslenme konusunda. Çünkü çok fazla hayvanımız var. Biz çeşitli kurumlardan yemek atıkları alıyoruz. Bu yemek atıklarını kaliteli hale getirmek için her gün 500 kilogram et ürünü, 300 paket makarna ve 1000 ekmek kullanıp gelen atıkları büyük teknemizde karıştırıp hayvanlara dağıtımını yapıyoruz. Ama yeterli olmuyor bu yüzden kuru mama takviyesi de yapıyoruz. Ekmek ihtiyacımızı oldukça zor şartlar altında temin ediyoruz. Sağ olsun Fatih’teki fırıncı arkadaşlardan ekmek toparlamaya çalışıyoruz. Destek olan fırıncı arkadaşlara teşekkür ederiz. Ama Fatih’te ulaşamadığımız daha çok fırın var. İnşallah bu haberden sonra diğer fırıncı arkadaşlardan da bayat ekmek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Diğer fırınlarımızın da bu konuda destek vermesini temenni ediyoruz”

Ekmek israfını önlemek istediklerini belirten fırıncı Mücahit Pehlivan, “Türkiye’de en fazla israf olan yiyecek ekmek. Biz bu ekmek israfını hem önlemek, hem de Fatih’teki hayvan barınaklarına bayat olan ekmeklerimizi yollayarak bunların israf olmasını ve hayvanların yemeklerine eklenmesini sağlıyoruz. Sayı olarak destek veren çok az diğer fırınlarımızın da bu konuda destek vermesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Hem israf önleniyor, hem de hayvanlara bir şekilde destek sağlanıyor”

Geri bildirimlerin çok güzel olduğunu ifade eden fırıncı Sefa Dönmez, “Güzel bir karar bu karar yeni başladı. Fatih’teki barınaklar, Fatih Belediyesi ve Fırıncılar Odası böyle bir çalışmanın içerisine girmişler. Şuan daha giriş aşamasında fazla bir fırınla çalışılmıyor. Ama buradan günlük olarak çöpe giden ekmekler, toplanıyor çöpe gitmesi yerine hayvan barınaklarına toplu olarak araçlarla gönderiliyor. Şuana kadar almış olduğumuz geri bildirim de çok güzel. Hem israf önleniyor, hem de hayvanlara bir şekilde destek sağlanıyor” dedi.
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