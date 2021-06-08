(ÖZEL) Başkanın tasarımını yaptığı mobil koyun banyosu aracı çiftçilerin yüzünü güldürdü, koyunların verimini artırdı

Kayseri’de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tasarımını yapıp hayata geçirdiği mobil koyun banyosu aracı, mahalle mahalle gezerek koyunları banyo ediyor. İçerisindeki ilaçlar yıkanarak parazitlerden kurtulan koyunların verimleri de artıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tasarımını yaparak hayata geçirdiği mobil koyun banyosu aracı, çiftçilerin yüzünü güldürdü. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde yaz aylarının gelmesiyle beraber hizmete giren araçta koyunlar tek tek yıkanarak parazitlerden arındırılıyor. Ayrıca, koyunların yün verimine de katkı sağlayan araca, çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, “Özellikle pandemi süreci şunu gösterdi ki milletler ve toplumlar için tarım ve hayvancılık sektöründe yapılacak yatırımların ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bizde Talas Belediyesi olarak başta başkanımız Mustafa Yalçın’ın bizzat tespit etmiş olduğu eksiklikler üzerine şekillendirdiğimiz uygulama projelerimizi bugün hayata geçirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 3 yıldır devam eden bu projelerimiz kapsamında tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın maliyet girdilerini en aza indirecek projelere imza atıyoruz. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük maliyet girdilerinin toprakta başladığını tespit ettik. Bizde araç ve ekipman olarak vatandaşlarımıza destek çıkmak istedik. Yeni tarım teknikleri açısından ekim makinesi, taş toplama makinesi, gübre dağıtma makinesi ve traktör gibi destekler ile çiftçilerimizi maliyetlerinin bir kısmını karşılamak istedik. Bununla birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı da unutmadık. Bugün burada da koyun yıkamana işlemini gerçekleştiriyoruz. Koyun yıkama banyosu ile birlikte küçükbaş hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın et, süt ve yün verimini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koyunları yıkanan 25 yaşındaki çiftçi Muhammet Pınarbaşı da, “Belediyemizin hizmet verdiği mobil koyun yıkama aracını geçen senede kullandık. Bu yıkamayla verimimizi ve üretimimizi artırdı, hayvanların sağlığını koruduğunu gördük. Belediyemizin bize verdiği bu hizmetten ücretsiz yararlanıyoruz. Bu hizmetleri bize sunduğu için Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz birçok alanda bize hizmet sunuyor. Bizler için hizmet belediyesi oldular” dedi.

Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük ise, “Yapılan hizmetten çok memnunuz. Bunun yanı sıra başkanımızın tarım ve hayvancılığa kattığı diğer hizmetleri de var. Çiftçilerimize sürekli destek veriyor. Ben, ‘Talas Belediyesi çiftçi belediyesi’ diyorum” diye konuştu.