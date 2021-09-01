(ÖZEL) Bakırköy’de aracın çarptığı yavru köpek tedavi altında

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, Küçükçekmece Veteriner Ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay, bu sabah saatlerinde Bakırköy Basınköy İstanbul Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı ve oradan uzaklaştı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleri köpeğe sahip çıktı. Yaralı yavru köpek Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

"Hayati bir risk gözükmüyor şu anda"

Tedavisine başlanan yavru köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Süleyman Kahraman, “Küçükçekmece Belediyemize sabah saatlerinde yaralı hayvanın olduğu yönünde bir ihbar geldi. Adrese gidip köpeği merkezimize getirdiğimizde köpeğe ilk acil müdahaleyi yaptık. Daha sonra radyografi görüntülerini aldık. Yaptığınız muayene sonucunda ön kolda, sağ ve sol kolda kırık var. Bunların operasyonları yapılacak merkezimizde, genel durumu iyi. Hayati bir risk gözükmüyor şu anda kırık operasyonları gerçekleştirilecek merkezimizde” açıklamasında bulundu.

Yaralı köpeğin operasyona alınması için ortalama 72 saatlik bir bekleme sürecinin olduğuna değinen Veteriner Hekim Kahraman, “Genç köpek olduğu için ortalama 20-25 gün bir tedavi süreci olacak her şeyin yolunda gitmesi halinde bu süreçten sonra merkezimize gelip köpeği sahiplenebilirler. Onun haricinde sahiplenme olmazsa biz tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız hayvanı zaten” diye belirtti.