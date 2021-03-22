(Özel) Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyorlar

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Yenihan’da açılan seramik hamuru kursuna katılan kursiyerler, şişe, strafor, kiremit ve atık su boruları gibi atık malzemeleri kullanarak, 3 boyutlu sanat eserleri, ev aksesuarları yapıyorlar.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ücretli öğretmenlerinden Nesibe Tezgel tarafından Yenihan’da açılan kursa katılan kursiyerler, ev ya da işyerlerindeki atık malzemeleri kullanarak ortaya 3 boyutlu değişik ev aksesuarları ve sanat eserleri ortaya çıkarıyorlar.

Çevrelerindeki birçok atık malzemeyi değişik şekillerde değerlendirmeyi öğrendiklerini ifade eden kursiyerlerden Canan Başaran, yaklaşık 2 yıldır kursa katıldığını belirterek, “Atık malzemelerden ortaya çok farklı ürünler çıkarıyoruz. Mesela atık bir şişe ile yaptığım eserimin şişe olduğunu kimse anlayamadı. Çok cüzi rakamlar harcayarak çok değişik ve güzel eserler yapıyoruz. Kurs ile çevremizdeki atıkları değerlendirmeyi öğrendik” dedi.

Çerez kabukları dahi kullanılıyor

Kursta çok güzel şeyler öğrendiklerini anlatan kursiyer Pınar Silistire ise, “Kursumuzda atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanabildiğini gördük. Çerez kabuklarını boyayarak güzel tablolar yapabileceğimizi öğrendim. Evdeki tüm atıkları değerlendirmeye çalışıyorum, hiçbir şeyi çöpe atmak istemiyor, mutlaka bir yerlerde değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Doğaya çıktığımda da atıkları gördüğümde nasıl değerlendirebileceğimin planlarını yapıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor, ayrıca ev ekonomisine de yaptığım eserleri satarak katkı sağlamış oluyorum” şeklinde konuştu.

Kursta evdeki atık malzemeleri kullandığını anlatan kursiyer Ebru Ateş, severek kursa geldiğini belirterek, “Atık bir pet şişeden kızımın odasına bir abajur yaptım. Evde içtikten sonra çöpe atacağımız cam soda şişesinden ise mumluk yaptım” diye konuştu.

Atık malzemeleri değerlendirmeyi öğretiyoruz

Kursiyerlerin seramik hamuru, seramik unu, tutkal ile pet ve cam şişeler, strafor, kiremit ve atık su boruları gibi atık malzemeleri kullandığını ifade eden seramik hamuru kurs eğitmeni Nesibe Tezgel, insanların kullanmadığı atık malzemeleri değerlendirip çok güzel objeler elde ettiklerini kaydetti.

Tezgel, “Atık malzemelerden yaptığımız birçok ürünü daha sonra sergilerde satışlarını yaparak kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı vermelerini sağlıyoruz. Cam ya da plastik şişe, su kabakları, eski kiremit, plastik su boruları, yumurta kolileri ve hatta Antep fıstığı gibi çerez kabuklarını kullanarak ortaya çok değişik 3 boyutlu tablo ya da ev aksesuarları yapıyoruz. Kursumuzda atık malzemeleri nasıl değerlendireceğimizi de öğretirken, kullanılan atıkları boyayıp, süsleyerek ortaya çıkarılan aksesuarları satarak, ev hanımlarımızın aile bütçelerine katkı vermelerini sağlıyoruz” dedi.

“3 Boyutlu tablolar da yapıyoruz”

Açtıkları kursta sadece atık malzemeleri kullanmadıklarını vurgulayan Tezgel, seramik hamuru kullanarak 3 boyutlu büyük tablolar da yapmayı öğrettiklerini söyledi.

Yaptıkları 3 boyutlu tabloların zaman içerisinde devlet büyüklerini de hediye edildiğini vurgulayan Tezgel, “Kursiyerlerimle birlikte yaptığımız 3 boyutlu tablolardan birisi, Başbakanlık yaptığı dönemde Manisa’yı ziyaret eden Binali Yıldırım’a hediye edilmişti.