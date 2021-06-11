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(Özel) Ataşehir’de kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Ataşehir’de sürücüsünün kapısı olmadan otomobil ile trafikte seyir halinde olması görenleri şaşkına çevirdi.

Genel 11.06.2021, 09:26
(Özel) Ataşehir’de kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Ataşehir’de sürücüsünün kapısı olmadan otomobil ile trafikte seyir halinde olması görenleri şaşkına çevirdi.

Ataşehir’de trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Kapısız bir şekilde trafikte seyreden otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafikte dehşete düşüren olay trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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