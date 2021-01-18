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(Özel) Antalya’da soğuğa inat deniz keyfi

Antalya’da soğuk havaya rağmen 65 yaş üstü üç kişi deniz keyfi yaptı.

Genel 18.01.2021, 12:52
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(Özel) Antalya’da soğuğa inat deniz keyfi

Antalya’da soğuk havaya rağmen 65 yaş üstü üç kişi deniz keyfi yaptı.

Tüm yurdu etkisi altına alan karlı ve soğuk hava turizm kenti Antalya’da da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gündüz 10 derece ölçüldüğü kentte, gece sıcaklığı ise 4 dereceye kadar düştü. Antalyalılar haftanın ilk gününe kapalı ve soğuk bir havaya uyandı. Soğuk havaya rağmen bazı vatandaşların dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yaptığı ve balık tuttuğu görüldü. Dondurucu soğuğa rağmen yaşları 65’in üzerinde olan 1’i kadın 3 kişi Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmalarına izin verildiği saatler arasında denize giren 3 kişi soğuğa aldırmadan deniz keyfi yaptı. Bir kişi ise denizden çıktıktan sonra duş aldı.

"Üşümek yok"

Omurga ve kalça ameliyatı olan 70 yaşındaki Şükrü Aslaner, “Zor yürüyorum. Denizdeki mineraller hiçbir yerde yok. Denize kışın giren kişi deniz kolik olur. Su sıcak, dışarısı biraz ayaz. Bende üşüme yok. Etrafım karlarla çevrili ama burası güzel. Benim memleket kar altında. Yaz kış denize 12 ay girerim. Sağlım için bire bir. Deniz sıcak insan çıkmak istemiyor” dedi.

"Su sıcak"

69 yaşındaki memur emeklisi İsmet Gültekin, “Denize girmeyince duramıyorum. Deniz kışın daha güzel olur. Sudan çıktım üşümüyorum. Rüzgar eserse biraz kötü oluyor, suyun içi sıcak. Saat 10.00 ile 13.00 arasında deniz keyfi yaparım. Kurallara uyarım. Günlük sporum bu” dedi.

"Karşı dağlar altında yüzmek"

71 yaşındaki emekli öğretmen Meliha Kaya, “12 ay denize girerim. Dalga olmadığı sürece girerim. Sağlığıma denize borçluyum. Bu yaşıma kadar ilaç kullanmadım. Deniz sıcak, dışarı çıktığım anda ise hemen giyinirim. Denizde açılıp kralı dağları seyrederek yüzmenin zevkini ancak yaşanır, anlatılmaz” diye konuştu.
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