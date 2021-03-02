(Özel) Ankaralı esnaf kontrollü normalleşmeyi davul ve zurna ile kutladı

Ankaralı esnaf normalleşme kararlarını davullu zurnalı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceğini açıklaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı. Bu kapsamda Başkent’in esnafı hazırlıklarına başladı. Keçiören’in Pınarbaşı mahallesinde işletmesi bulunan Mehmet Yarıtaş, kısıtlamalar sonrası ilk iş gününde, müşterilerini davul ve zurnayla karşıladı.

İşletmesini uzun zaman sonra açan Mehmet Yarıtaş, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanımıza öncelikle çok teşekkür ederim. Yaptığı açıklamayla bizi rahata erdirdi. Halkımıza da çok teşekkür ederim. Özellikle Ankara halkına. Çok kritik bir noktadayız, sarı çizgideyiz. İnşallah bu normalleşme devam ederken gevşemeler olmaz. Yeniden kapatılmayız. Uzun zaman sonra açılmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz davul zurna eşliğinde. Bu mekanı dört sene önce açtığımda bu kadar heyecanlanmamıştım. Bugün ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk var. Bütün personelimiz olsun, müşterilerimiz olsun. Gece, sabah telefonlarımız susmadı. Bugünün mutluluğunu herkesle paylaştık. İnşallah bundan sonra da önümüze güzel bir şekilde, hastalıksız, kazasız, belasız devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı uzun zaman sonra kafelere gelen müşteriler ise dışarıya çıkmanın ve dışarıda bir bardak çay içmenin değerini anladıklarını ifade ederek Ankara halkına dikkatlerinden dolayı teşekkür ettiler.