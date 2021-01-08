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(Özel) Alanya’ya en çok Rus gelin geldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, geçen yıl 47 ülkeden 287 yabancı kadın, Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. Türk vatandaşlarıyla evlenen yabancı kadınların çoğunluğunu ise Ruslar oluşturdu.

Genel 08.01.2021, 10:41
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(Özel) Alanya’ya en çok Rus gelin geldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, geçen yıl 47 ülkeden 287 yabancı kadın, Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. Türk vatandaşlarıyla evlenen yabancı kadınların çoğunluğunu ise Ruslar oluşturdu.

Alanya’da, 2020 yılında, 47 ülkeden 287 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenip yuva kurdu. Alanya’da geçen yıl evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2020’de ilçede 79 evliliğin yapıldığı Rusya, en çok gelin alınan ülke olurken, Kırgızistan 33 gelinle ikinci, Almanya ise 27 gelinle üçüncü, Ukrayna 25 gelinle dördüncü sırada yer aldı. Rus, Alman ve Ukraynalı gelinlerin yanı sıra Kazakistan’dan İran’a, Finlandiya’dan Tunus’a, Norveç’ten İngiltere’ye kadar 47 ülke vatandaşı Türk erkekleriyle hayatını birleştirdi.

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, yerleşik Rus vatandaşı Olga Ay ve ilçenin ilk İngiliz gelinlerinden Amanda Jane Özsoy buraya geliş hikayelerini ve nasıl evlendiklerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, çalıştığı holdingden gelen tatil hediyesinde Türkiye’yi seçtiğini aktararak ülkeye ilk olarak 18 yıl önce geldiğini söyledi. Gündüz, “Alanya’ya turist olarak geldim sonra eşimle tanıştım. Türkiye’yi ve Alanya’yı çok sevmeye başladım. En önlemli olanda eşimle iyi bir aile kurdum. Ailelerimiz de eşimle ve beni çok sevdiler. O yüzden burada kalma kararım çok zor olmadı” dedi.

“Buranın vazgeçilmez iklimi var”

Türkiye’ye çok kolay şekilde uyum sağlandığını dile getiren Gündüz, “Türk ve Rusların kültürü bir birlerine çok yakın. Yani bir Avrupa gibi değil. Ruslar ve Türklerin de misafirperverliği aynı. Birde buranın vazgeçilmez ilkimi var. Türkiye’ye gelerek güzel bir aile kurdum o yüzden benim için büyük şans” diye konuştu.

“Artık ben Türk oldum”

Türkiye’ye eşinin vasıtasıyla geldiğini aktaran yerleşik Rus vatandaşı Olga Ay, burada yaşayacağı aklının ucundan bile geçmediği ve bir anda olduğunu vurguladı. Ay, “Rusya’da yaşamayı düşünüyordum ama burada yaşamaya başladım. Ama burada yaşamaktan çok memnunum. Burada ilk yerleştiğim zamanlarda tabii ki çok şaşırdım, ülkemize göre değişiklikler çoktu. Bizim kültürümüze biraz fark var ama çok benzer yönlerimiz de var. Burada herkes sıcakkanlı, hiç yabancılık çekmedim. Artık ben Türk oldum. İlk başta ailem Türk evlilik yapmama şaşırdı. Yalnız ben Türkçe bilmediğim için eşimin ailesinin konuşması biraz bana tuhaf geliyordu. Çünkü konuştukları zaman kavga ediyor gibilerdi. Daha sonra eşim normal konuşma olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

“Türk ile 2 evlilik yaptım”

Bir otelde müdürlük yapan İngiliz asıllı Amanda Jane Özsoy, 31 sene önce Alanya’ya gelerek burada Türk vatandaşıyla evlilik yaptığını belirtti. Eşi ile tatilde tanıştığını söyleyen Özsoy şunları söyledi:

“Eşimle 10 sene evli kaldım ve maalesef trafik kazasında kaybettim kendisini. O zamana kadarda otelde çalışmaya başlamıştım. Sonra da şimdiki eşim olan Adem Özsoy ile tanıştım ve evlendim. Alanya’ya geleli 31 sene oldu ve buraya 19 yaşındayken geldim. Tabii çok şeyler değişti. 2 evlilik yaptım ve 2 eşimde Türk oldu. Ailem ilk başta Türk ile evlenmeme şaşırdı. İlerleyen süreçte onlarda buraya gelerek duruma alıştılar.”
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