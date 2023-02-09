(ÖZEL) Afyonkarahisar ‘kriz koordinasyon merkezi’ kapılarını İHA’ya açtı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, otel yatak kapasitesi yaklaşık 30 bin varan şehirde depremzedeleri ağırlamak için hazır olduklarını ifade ederek, “Otellerimizin yöneticilerinden ‘bizler elimizden geleni yapacağız bu konuda desteklerini’ ifade eden cümleler duyuyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) yerleşkesinde kurulan ‘kriz koordinasyon merkezi’ kapılarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açtı. Merkezde deprem bölgesine gönderilecek araç, gereç, ekipman, gıda yardımı ile battaniye, giysi ve elektrikli ocak gibi malzemelerin koordinasyonu sağlanırken, aynı zamanda kente gelecek olan depremzedeler için yer bulunması konusunda koordinasyon sağlanıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, olayın vahameti ile adeta şok yaşadıklarını dile getirerek, “Devlet millet el ele, tabi ilk günden itibaren çok yoğun bir şekilde bir araya geldik. Koordinasyonu en üst seviyede en maksimum seviyede sağlamaya çalıştık. Şu ana kadar bizim 300 yakın gıda tarımımız bölgeyi intikal etti. Onunla ilgili tabi afet bölgesindeki bu deprem bölgesindeki koordinatör hem valilerimizle hem de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüzün uhdesindeki bu gıda merkezleriyle, oradaki insani yardımların dağıtımını sağlayan kişilerle sürekli iletişim halindeyiz. Tabi çok büyük ve aslı benzeri görülmemiş bir, ülkemizde değil dünyada görülmemiş bir afetle karşı karşıdayız. İlk başta tabi herkesin şokta olması çok normaldi ancak hemen o şoku hızlıca belki hepimiz bütün hem kurumlarımız hem toplumumuz atlatıp ve ‘ne yapabilirizin derdine düştük” dedi.

“Adıyaman’a 17 bin ekmek gönderdik”

Afyonkarahisar’ın bu süreçte adeta tek yürek olduğunu, öğretmen ve öğrencilerin sabaha kadar depremzedeler için ekmek ürettiklerini dile getiren Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin çok yoğun desteği bir sürü yardım talepleri depolarımızı doldurdu. Onları tabi sürekli yönlendirdiğimiz için bölgeye şu an hala bu yardımların aslını da devamını da beklediğimizi söylemek istiyorum. Bu anlamda tabi kamunun özel sektörle, vatandaşımızla, sivil toplum kuruluşumuzla birlikte hareket etmesi çok kıymetli böyle bir dönemde. Bizler tabi koordine eden yönlendiren konumundayız. öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ekmek üretmesi sabaha kadar fırınlarımızda bu çok güzel çok mutlu edici bir durum bizim için onları Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığımız örneğin bizim şehrimizi Adıyaman’la ilişkilendirmiş ve biz Adıyaman’a çok fazla sayıda on yedi bin ekmek gönderdik.”

“Duruma göre her türlü planımıza hazırlığımızı yaptık”

Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da depremzedeleri termal otel ve KYK yurtlarında ağırlamaya hazır olduklarını dile getirerek, “Biz biliyorsunuz Afyon kapasitesi çok güçlü otelcilik noktasında. 27-30 bin yatak kapasitesine sahip otellerimiz var. Otellerimizin yöneticilerinden ‘bizler elimizden geleni yapacağız bu konuda desteklerini’ ifade eden cümleler duyuyoruz, buda bizi çok mutlu ediyor. İnşallah depremzedelerimizin burada konaklanması transferleri ve KYK yurtlarımıza gerekiyorsa misafirhanelere ve sonrasında da gerekirse otellerimize ve vatandaşımızın da imkanlarına başvurmayı düşünüyoruz, bu duruma göre her türlü planımıza hazırlığımızı yaptık” dedi.