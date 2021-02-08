banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

(Özel) 40 yıl sonra gelen afet yüzlerce yıllık ağaçları yaktı

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa’nın 7 ilçesinde aşırı soğuktan dolayı binlerce zeytin ağacı yandı.

Genel 08.02.2021, 11:07
3
(Özel) 40 yıl sonra gelen afet yüzlerce yıllık ağaçları yaktı

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa’nın 7 ilçesinde aşırı soğuktan dolayı binlerce zeytin ağacı yandı.

Bursa’nın ağırlıklı olarak Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde bulunan 200 köyde zeytin ağaçları soğukların eksi 11 dereceyi bulmasıyla yandı. Bilhassa en kaliteli sofralık zeytinlerin yetiştirildiği Mudanya’da hasar yüzde 90’ları buldu.

En büyük geçim kaynakları zeytincilik olan Mudanya ilçesindeki köylüler, yanan ağaçlarından 3 yıl mahsul alamayacak. Görülen aşırı soğuktan dolayı yüzlerce yıllık zeytin ağaçları "sanki fırına konulmuş" gibi yandı. Yandığı için yaprakları kuruyan ağaçların yaprakları dökülüp tekrar yeşermesi 3 yılı bulacak. Mudanya ilçesinde bu denli afet en son 40 yıl önce görülmüştü. En büyük geçim kaynağı zeytincilik olan Mudanya ilçesindeki çiftçiler devletten gelecek yardımı bekliyor.

Hasar gören bölgeleri inceleyen Marmarabirlik 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, "Maalesef 16 Ocakta yaşanan dondan sonra zeytin ağaçlarımız adeta fırına sokmuş gibi yandı. Bu kadar sert bir kış beklemiyorduk. Hava sıcaklığı eksi 11’leri gördü. Daha yüksek kesimlerde eksi 15 dereceyi buldu. Denize 7 kilometre uzaklıktaki alanın bu şekilde yanması en son 40 yıl önce olmuştu. Bursa’da 8 ilçede ve 200 köyde büyük hasar var. Yanan zeytin ağaçları 3 yıl kendini toparlayamaz. Müstahsil 3 yıl mahsul alamayacak. Biz devletimizden faizsiz kredi imkânı, borç erteleme veya üreticimize destek sunulmasını bekliyoruz. Üreticinin kendisini idâme ettirebilmesi için destek şart. Mudanya ilçesinin köylerinin ana geçim kaynağı zeytin. Çiftçiler 3 yıl mahsul alamayacak, destek olmazsa zeytinliklerini satmak durumunda kalabilir. Hasarın yüzde 90’lara kadar çıktığı yerler var" dedi.

Dondan zeytin ağaçları büyük hasar gören üretici Savaş Taştan, "Böyle bir afet en son 40 yıl önce meydana gelmiş. 40 yıl sonra bölgemiz yine don yaşadı. Zeytin ağaçlarımız aşırı soğuktan dolayı donarak yandı. Bu ağaçların kendini toparlaması 3 yılı bulur. Biz 3 yıl boyunca zeytin alamayacağız. Devletimizden zeytin üreticisine destek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16