(ÖZEL) 38 yıl sonra yaşanan buruk gazilik sevinci

1985 yılında Erzurum’da askerdeyken nöbet esnasında geçirdiği hipotermi sonrası ayak parmakları kesilen ve terhis edilen Rafet Yavuz, olaydan 24 yıl sonra Afyonkarahisar’da hayatını kaybetti. Yavuz’un oğlu ise babaları vefat etmesine rağmen kendisine ‘gazilik’ unvanı verilmesi için başlattıkları mücadeleyi kazanarak babaları mezarda da olsa gazilik unvanını aldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde durumu az rastlanır bir olay gerçekleşti. Olay ilçeye bağlı Döğer beldesinde gerçekleşti. 1964 doğumlu olan Rafet Yavuz vatani hizmetini yerine getirmek için 1985 yılında Erzurum’daki 963. Mühimmat Bölge Komutanlığı’na gitti. Askerlik görevini yaparken Yavuz’un ayakları donduğu için askeriye hastaneye sevk edildi ve ayak parmakları ampüte (bir organı kesip atma) edildi. Olayın ardında Yavuz birliğinden terhis edildi. Sonrasında Döğer’e gelen Yavuz 2009 yılında yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti. Yavuz’un oğlu Ahmet Yavuz ise geçtiğimiz yıl bir haber kanalında izlediği ‘40 yıl sonra şehitlik unvanı alındı’ haberini izledikten sonra babasına ‘gazilik’ unvanı verilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Ahmet Yavuz bu mücadelesinde muvaffak olarak 6 ay sonra unvanı aldı.

“6 ay sonra bunun sonucunu aldık”

Babasının gazilik unvanı almasında büyük gayret gösteren Ahmet Yavuz, verdikleri mücadeleyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Yavuz, “Tesadüfen haberlerde 40 yıl sonra bir kişiye şehitlik aldıklarını gördüm oradan bir umutlanıp başvurumuzu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı’ya yaptık ve olumlu sonuçlandı. Babamın askerlik kağıdını buldum o bana bir umut verdi ve daha sora Başkan Kumartaşlı’ya ulaştım. Onun sayesinde rapor hazırladık ve evrakları yetkili birimlere gönderdik ve 6 ay sonra bunun sonucunu aldık, mutluyuz bir yandan da hüzünlüyüz babam yaşasaydı daha iyi olurdu ama yine de buna da şükür ediyoruz” dedi.

Meryem Yavuz da, yıllar sonra eşine gazi unvanı verilmesini buruk sevinçle karşıladı. Yavuz “Devletimizden Allah razı olsun, Allah zeval vermesin. Biraz buruk sevinç var ama kendi olsaydı” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

“Türkiye’de emsal oluşturacak karar”

Başkan Kumartaşlı ise Yavuz’un askerdeyken nöbet tuttuğu esnada yani vazife malulü gazi sayılması için yoğun uğraş verdiklerini dile getirdi. Olayın Türkiye’de bir ilk olduğuna yani ‘ölen birisine gazi unvanı verilmesine’ tanık olduklarını ve bunun da bir emsal oluşturduğunu kaydeden Yavuz, “ Bilgi eksikliğinden dolayı değerli büyüğümüz 2009 yılına kadar hayatına devam etmiş ve 2009 yılında da sağlık durumlarından ötürü rahmetli olmuş. Meryem Teyzemizde yaşantısına devam ederken oğlu bizi buldu ve babasının askerde rahatsızlandığını ve elinde belgesiyle bize geldi. O belgeye istinaden bizde Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla iletişime geçtik. Rafet Amcamızın vazife malulü gazisi olabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) müracaatımızı yaptık ve sevinçli bir haber aldık. Meryem Teyzemiz dün itibari ile vazife malulü gazi eşi olarak hak almaya başladı.

Konuşmalardan sonra gazi eşine derneğin rozeti takıldı.