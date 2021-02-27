(Özel) 300 yıllık sarnıç kültür merkezi oluyor

Osmanlı döneminde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Sarnıcı, Kağıthane Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezine dönüştürüyor. Restorasyonun yüzde 60’lık kısmının tamamlandığı sarnıcın yılsonuna kadar açılması planlanıyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nde bulunan 300 yıllık Sadabad Sarnıcı’nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. Yılsonuna kadar açılması planlanan sarnıcın kültür merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında toprağa gömülü olan yapının beden duvarları kazıp içindeki toprak ve molozları tamamen temizledi. Yapı, içine ve dışına sonradan ilave olan kısımlardan arındırıldı. Çimento esaslı sıvalar raspalanarak derzleri açıldı. Yapının sıvaları yenilenirken, duvarların eksik kısımları aslına uygun olarak tamamlandı. Tek katlı taş yapı 6,5 metre yükseklikte ve 210 m2’lik alanı kapsıyor.

“Yeni bir kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz”

Sadabad Sarnıcı restorasyon çalışmalarını yerinde inceleten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Sarnıç, 300 yıl önce inşa edilmiş şehrin ve Sadabad Sarayı’nın su ihtiyacını sağlayan bir mekan olarak yapılmıştı. 300 yıl boyunca burası hizmet etti. 1950 yıllarında Sadabad Sarayı yıkıldığında yerine levazım okulu yapıldığında bina askeri amaçlı kullanılmış. Göreve geldiğimizde bina ile ilgili restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde projelendirdik. Restorasyon çalışmalarını yüzde 60’lık kısmını tamamladık. Bu yılın son çeyreğine doğru restorasyonu tamamlayıp yeni bir kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz. Çevre düzenlemesi ile birlikte 3 dönümlük bir alan olacak” ifadelerini kullandı.