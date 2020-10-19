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(Özel) 20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar

BURSA’DA 7 KATLI BİNANIN ÇATI KATINA FERFORJE MONTAJI YAPAN USTALARIN KORONA VİRÜSE KARŞI MASKE İLE ÖNLEM ALIRKEN, O KADAR YÜKSEKTE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALMAMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI.

Genel 19.10.2020, 09:48
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(Özel) 20 metrede maskeyi çıkarmadılar ama iş güvenliğini hiçe saydılar

Bursa’da 7 katlı binanın çatı katına montaj yapan ustaların korona virüse karşı maske ile önlem alırken, o kadar yüksekte iş güvenliğini hiçe sayması ortaya ilginç görüntü çıkardı

Merkez Nilüfer ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katına montaj için çıkan ustalar iş güvenliğini hiçe saydı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan 2 usta, akrobasi göstericileri gibi hareket etti. Ustaların maske taktığı gözlenirken, düşme ihtimaline karşı hiçbir önlem almamaları dikkat çekti. Çatının tavanına montaj yapan ustaların, adeta ölüme meydan okurcasına köşeye kadar tedbir almadan gelmeleri görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Havanın kararmasıyla ustalar da işlerini bitirip korkulan olmadan çatıdan aşağı indi.

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