Özdilek’ten yepyeni nevresim takımı

Coşkulu renklerle hazırladığı yepyeni koleksiyonu ile kullanıcılarının kalbini çoktan kazanan Özdilek Ev Tekstili, farklı tasarımlarıyla ev modasını şekillendirmeye devam ediyor. Yüzde yüz pamuktan hazırlanan nevresim takımının içeriğinde iki kişilik nevresim, çarşaf, iki adet volanlı yastık kılıfı ve yine iki adet yastık kılıfı bulunuyor.

Aynı zamanda nostaljik bir etki de yaratan Özdilek Nevresim Takımı, yatak odalarında Pop Art rüzgarı estiren dinamik çizgilerle birlikte farklı, renkli ve eğlenceli bir ambiyans da oluşturuyor.

Özdilek Ev Tekstili mağazalarında ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesinde satışa sunulan bu koleksiyonu kaçırmayın!

Ürün Özellikleri:

Nevresim: 200 x 220

Çarşaf: 240 x 260

Volanlı Yastık Kılıfı: 50 x 70 (2 adet)

Yastık Kılıfı: 50 x 70 (2 adet)

İçerik: %100 Pamuk

Fiyatı: 249,95 TL