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Özdemir Özdemir: "Anadolu Alevisinden terörist olmaz”

Bu yıl 8.’si düzenlenen uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri isimli proje kapsamında Türkiye’ye gelen Alevi Dedeli Hünkar, Hacı Bektaş-i velinin türbesini ziyaret etti.

Genel 09.03.2022, 17:15
Özdemir Özdemir: "Anadolu Alevisinden terörist olmaz”

Bu yıl 8.’si düzenlenen uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri isimli proje kapsamında Türkiye’ye gelen Alevi Dedeli Hünkar, Hacı Bektaş-i velinin türbesini ziyaret etti.

İlk olarak Hacı Bektaş-i Veli Türbesini ziyaret eden alevi dedeleri, burada Hünkar Hacı Bektaş-i Velinin kabrini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra türbeyi gezen alevi dedeleri aslanlı çeşmeden su içerek dua etti. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir yaptığı açıklamada, "Bu 8. düzenlediğimiz uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri isimli projemiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve İletişim Başkanlığının destekleri ile bunu gerçekleştiriyoruz. 2.5 yıldan beri pandemiden dolayı tüm dünyada hayat durdu. O yüzden de tekrardan bu projeyi hayata geçirmek için sayın Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunduk. O da desteklerini esirgemediler. Pirlerin, dedelerin ve babaların huzurunda sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İletişim başkanımız Fahrettin Altun’a bize böyle fırsatı bize tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. 20 ye yakın ülkeden katılımcılar var. Makedonya’dan dede babalarımız dervişlerimiz, Bulgaristan’dan babalar var aramızda. Bulgaristan ve Makedonya semah grubu var şu an ziyarete gelenler arasında” diye konuştu.

Özdemir, "Pandemi döneminde Türkiye’de birtakım yurt dışından gelen fonlar ile Türkiye’de pirlerimizden de izin alarak söylüyorum Hazreti Ali’siz, Ehl-i Beytsiz bir Ali akımı olduğunu bir takım HDP’nin arka bahçesi olan bir takım kurumların Türkiye’de Hz. Ali’siz İslam’ın dışında Aleviliği yaymaya çalıştığını gördük. Biz bundan rahatsız olduk. Orta Asya’dan Türkiye’ye gelip Türkiye’yi Türkleştiren ve Müslümanlaştıran Alevi toplumu bugüne kadar ne bir askerine, ne bir polisine, ne bir hakimine, ne bir savcısına ne de öğretmenine ve ne de herhangi bir devlet memuruna en ufak bir saygısızlığı yoktur. Bu tip olaylara karışan ve kendine de Doğu’da, Güney Doğu’da Türk Alevi’siyim diyen aslında Kürt kardeşlerimizle de alakaları olmayan 1915 Atatürk teşhirinde kendilerini saklayan kripto Ermenilerin terör olaylarına ve teröristlere yataklık yapmaları bizi oldukça rahatsız ediyor. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında terörist çıkmaz. Hz. Ali’nin ’vatanına ihanet eden asla bizden değildir’ diye bir sözü var. ’Her şeyi affedin ama vatanına ihanet edenleri asla affetmeyin’ demiş. Biz bu destur ve bu terbiye ile bugünlere geldik. Atalarımız da yine bu terbiye ile büyüdüler. Bizlerde bu terbiye ile büyüdük. Biz bunları gençlerimize bunları aktarmak istiyoruz. Bizi gerçekten de bu tür olaylar gerek sosyal medyada gerekse dış basında youtuberler vasıtasıyla Türkiye’de Aleviliği İslamsız bir dinmiş gibi göstermeleri bizleri son derece rahatsız ediyor. Gerek Balkanlarda olsun, gerek Anadolu ve Türk Cumhuriyetlerindeki Alevi-Bektaşi Kızılbaşlar Cem’e bile başlarken ya Allah, Ya Muhammed Ya Ali diye başlar. 12 İmamların ismini anarak başlar. Bizim alnımız secdeye her zaman gelmiştir bundan sonra da gelecektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ay yıldızlı bayrağına kem gözle bakan, bu ülkenin çakış taşı için canını vermeye hazır olan Alevi Vatandaşların uyanık olmaları gerekiyor. Bu ülkenin birliğini bütünlüğünü pandemiden de kaynaklanan ve tüm dünyayı saran ekonomik krizi de sebep göstererek ülkemizi karıştırmaya çalışan birtakım şer güçleri nefretle esefle kınıyoruz. Bunların yaptığı vatan hainliğidir. Alevi toplumu böyle bir vatan hainliğini kabul etmez" şeklinde konuştu.

Hacıbektaş ilçesindeki program, Hacı Bektaş Kültür Merkezinde Bulgaristan ve Makedonya’dan gelen semah ekibinin gösterisiyle devam etti.

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