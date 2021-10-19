Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Fatih Camii’ne götürüldü

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Esenyurt’ta bulunan Baykar tesislerinden alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmiş ve cenazesi Esenyurt’ta bulunan Baykar Tesislerine getirilmişti. Baykar tesisinden alınan Özdemir Bayraktar’ın cenazesi, son yolculuğu için Fatih Camii’ne götürülmek üzere yola çıktı.