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Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerine getirildi

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden iş insanı Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Hadımköy’de bulunan Baykar Tesislerine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve taziye için tesisleri ziyaret etti.

Genel 18.10.2021, 17:07 18.10.2021, 17:20
Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Baykar tesislerine getirildi

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden iş insanı Özdemir Bayraktar’ın cenazesi Hadımköy’de bulunan Baykar Tesislerine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve taziye için tesisleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bayraktar’ın cenazesi Hadımköy’de bulunan Baykar tesislerine getirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere birçok isim Baykar tesislerine taziye için ziyarette bulundu.

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