Özbekistanlı sanatçı Jurayev’den "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" klibi

Özbekistanlı şarkıcı Shohjahon Jurayev, Özbek şair Bobur Bobomurod’un “Derdin, derdim oldu bugün Türkiye” şiirini bestelediği klibiyle Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve şu ana kadar 39 bin 672 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından Türkiye’ye maddi ve manevi destek gelmeye devam ediyor. Özbek sanatçı Shohjahon Jurayev, Özbek şair Bobur Bobomurod’un “Derdin derdim oldu, Türkiye” şiirini besteleyerek klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Jurayev paylaşımında "Hep başınız sağ olsun kardeşim, dostum. Düşmandan, afetten çaresizlikten Allah’ım korusun tüm felaketten. Sana gelen bana gelendir Türkiye, derdin derdim oldu bugün Türkiye" sözleriyle son bulan eserle Türkiye’de yaşanan depremlerden duyduğu acıyı ifade etmek istediğini belirterek Türk halkına başsağlığı diledi.

Jurayev’in hazırladığı klipte şu sözlere yer aldı:

"Ah, sana gelen bana gelendir Türkiye

Derdin derdim oldu bugün, Türkiye

Bazen de hayatta yorulduğum oldu

Hoşnutluk dileyerek kucağına geldim

Kendine kalbimi açtığım oldu.

Sana gelen bana gelendir, Türkiye

Derdin derdim oldu bugün, Türkiye

Güzel toprağında gezdiğim vardı.

Mavi denizinde yüzdüğüm vardı.

Seni kendim gibi bildiğim vardı.

Sana gelen bana gelendir Türkiye

Derdin derdim bugün Türkiye.

Aslında bu deprem kalplerde oldu.

Aklım sende kaldı hasrete daldım.

Gözüm gözün açık yerde buldu.

Sana gelen bana gelendir Türkiye.

Hep başınız sağ olsun kardeşim, dostum.

Düşmandan, afetten, çaresizlikten, Allah’ım korusun tüm felaketten.

Sana gelen bana gelendir Türkiye

Derdin derdim oldu bugün Türkiye."