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Özbekistan’dan Kırgızistan’a insani yardım

Özbekistan, 3 bin ton ekmeklik buğday insani yardım olarak Kırgızistan’a gönderdi.

Genel 17.11.2020, 14:19
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Özbekistan’dan Kırgızistan’a insani yardım

Özbekistan, 3 bin ton ekmeklik buğday insani yardım olarak Kırgızistan’a gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in aldığı karar ile, Kırgızistan’a yardım eli uzatıldı. Özbekistan’dan 3 bin ton ekmeklik buğday insani yardım olarak trenle Kırgızistan’ın Oş şehrine gönderildi. Pandemi döneminde yaşam şartları zorlaşan Kırgızistan’a 2 gün önce de Covid-19’la mücadele için Özbekistan’dan özel kargo uçağıyla 100 bin adet maske, 100 bin adet eldiven, 10 bin adet koruyucu tulum, 2 bin adet gözlük, 10 bin adet Covid-19 test kiti, 5 bin kutu Remdesivir ve bin kutu Heparin ilaçları, 4 bin adet sodyum klorür serumu, ayrıca serum setleri ve enjektörlerden oluşan tibbi yardım malzemeleri gönderilmişti.

Yakın günlerde 400 adet mobil hastane konteyneri de gönderilecek.
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