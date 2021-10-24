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Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin geçerli sayılması için yeterli katılım sağlandı

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yerel saatle 11.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 33,6'sının oylarını kullandığı ve seçimin geçerli sayıldığı bildirildi.

Genel 24.10.2021, 14:17
Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin geçerli sayılması için yeterli katılım sağlandı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bahram Koçkarov, düzenlediği basın toplantısında, 11.00 itibarıyla kayıtlı 6 milyon 669 bin kişinin oy kullandığını belirtti.

Bunun seçmenlerin yüzde 33,6'sına karşılık geldiğini bildiren Koçkarov, "Yasa gereği yeterli katılım sağlanmasıyla seçimler geçerli sayıldı." dedi.

Seçim yasasına göre, katılımın en az yüzde 33 olması durumunda seçimin geçerli olduğunu anımsatan Koçkarov, oy kullanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Adaylar oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı adayları da kayıtlı oldukları seçim sandıklarında oylarını kullandı.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ailesi ile Taşkent'in Alişir Nevai Mahallesi'ndeki 59 numaralı sandıkta oy verdi.

Diğer adaylar Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov ile "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov da kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandı.

Sandıklar 20.00'de kapanacak

Yerel saatle 08.00'da açılan sandıklar saat 20.00'de kapanacak. Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekli. Aksi halde en çok oyu alan iki aday, seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, yurt dışı da dahil toplam 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 10 bin 760 sandık kuruldu.

5 aday yarışıyor

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarışıyor.

Seçimi 50'den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip edecek, 1700'den fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yapacak.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği Özbekistan yasalarına göre, seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan Özbekistan vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Aralık 2016'da gerçekleştirilen son cumhurbaşkanlığı seçimini 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.

#dünya
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